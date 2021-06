Įvertino palapinių miestelį Pabradėje: „Tai nėra aukštos klasės viešbutis, bet sąlygas atitinka“

Pastaruioju metu pastebimas išaugęs nelegalių migrantų iš Baltarusijos kiekis. Jiems apgyvendinti neseniai buvo atidarytas palapinių miestelis Pabradėje.

Ne aukščiausios klasės viešbutis, bet pakanka

Penktadienį Seimo kontrolierius A. Normantas po vizito Pabradės palapinių miestelyje teigė, kad migrantams suteikiamos sąlygos čia yra pakankamai geros.

„Yra palapinės, užtikrinamos minimalios sąlygos, dušai, tualetai. Negaliu pasakyti, ar visiškai atitinka, vertinsime, bet iš pirmo žvilgsnio, tai yra laikinas sprendimas. Ateityje yra planuojama, neaišku, kiek tai tęsis, moduliniai namai, kur bus galima apgyvendinti prieglobsčio prašytojus“, – spaudos konferencijoje penktadienį kalbėjo A. Normantas.

Vizito tikslas, kaip teigė Seimo atstovas, buvo susipažinti su tuo, kaip šioje vietoje yra užtikrinamos žmogaus teisės ir kokios gyvenimo sąlygos yra suteikiamos migrantams.

Ypatingas dėmesys, pasak A. Normanto, palapinių miestelyje yra skiriamas pažeidžiamiausiems asmenims, tokiems kaip nepilnamečiams ir žmonėms su negalia.

Trūksta vertėjų

Kita problema, su kuria susiduria į Lietuvą atvykę prieglobsčio prašytojai, pasak A. Normanto, yra vertėjų trūkumas.

„Žmonės atvažiuoja į nežinomą aplinką, stresas ir t.t. Pagal įstatymą, suprantama kalba jam turi būti paaiškinta, kaip reikia paprašyti prieglobsčio. Rašysime rekomendaciją Vyriausybei, kad šį klausimą spręstų. Dėl teisinės pagalbos – ji yra reikalinga dėl statuso suteikimo ir t.t. Šį klausimą irgi reikia spręsti.

Yra migracijos tarnyba, bet mes turime ir kitą sistemą – pirminės pagalbos suteikimą, bet reikia užtikrinti informaciją. Toliau užimtumas, maitinimas, įvairų religijų maitinimas skirtingas. Noriu pasidžiaugti, kad nuo 2019 m. atsirado maitinimas pagal religinius pagrindus. Pavyko padidinti maitinimo normas asmenims, esantiems čia“, – kalbėjo A. Normantas.

Pasak Seimo kontrolieriaus, vertėjai nėra tik Lietuvos problema, su šiuo klausimu susiduria ir kitos Europos šalys.

„Akcentuoju, kad tai ne šios institucijos problema, bet valstybės, kuri įsipareigoja. Įstatyme numatyta, kad prieglobsčio prašytojai turi suprantama kalba gauti pagalbą. Kitas dalykas – komunikacija. Praėjome palapinių miestelį, gerai, kad socialiniai darbuotojai dirba, bet jie nelabai susikalba“, – kalbėjo A. Normantas.

Šiame centre vieno migranto išlaikymas Lietuvai per dieną kainuoja 25 eurus. Be to, jiems dar mokamos ir kuklios išmokos – vienas žmogus gauna po 11 eurų per mėnesį.

Plačiau apie palapinių miestelį tv3.lt jau yra rašęs anksčiau.