Įvardijo, kad Lietuvoje galime tikėtis sniego: jo nebuvimas – net naudingas

Klimatologo Gintauto Stankūnavičiaus teigimu, kad sniego nėra jau ne vieną dešimtmetį žmonių nebestebina. Dienų skaičius, kada per metus Lietuvoje atsiranda sniego, vis trumpėja.

„Na, žinot, pastaraisiais dešimtmečiais tai jau tapo įprasta. Mes gal kas trečią, kas antrą žiemą turim, kad pirmoj pusėj nėra sniego, po to vėl iškrenta, po to vėl nutirpsta.

Na, bet kuriuo atveju, pastovios sniego dangos trukmė sutrumpėja. Sakykim, per paskutinius penkiasdešimt metų, man atrodo, vidurkis buvo arti šimto dienų, tai dabar jų yra bent jau 30 dienų mažiau.

Tas vidurkis ne daug ką rodo, nes vieną žiemą būna dvi savaites laikosi sniegas, kitą žiemą – porą mėnesių laikosi“, – komentavo jis.

Klimato procesai, lemiantys gruodžio orus

Šių dienų besniegius orus lemia tam tikri klimato procesai. Dabar vyrauja jūrinės kilmės oro masė, o tam, kad pradėtų kristi sniegas, reikėtų visai iš kitur atkeliaujančių gamtos reiškinių.

„Tai labai paprasta. Dabar eina jūrinės kilmės oro masės – nuo Atlanto, iš Vakarų, jos gana šiltos, ten, kur dar buvo šiek tiek sniego, tai jis ištirpo. Dar va šiandien gal rytinėj daly pasnigs, bet greičiausiai irgi ištirps.

Kad gausiai priduotų sniego, tai reiktų ko nors iš Pietų: iš Juodosios jūros, Viduržemio jūros kokio ciklono, kuris būna toks termiškai nesimetriškas. Iš vienos pusės, tai neša šilumą, iš kitos pusės – atšilimą ir sniegą (gausų kartais)“, – paaiškino ekspertas.

Sniegas, galimai, pasirodys po Naujųjų: net įžvelgia daugiau pliusų

Pasak G. Stankūnavičiaus, greičiausiai sniegą Lietuvos gyventojai pamatys sausio mėnesį. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad mato daugiau pliusų, jog sniegas ir gausus šaltis mūsų dar neužklupo.

„Tai dabar tokių kol kas neturim sąlygų. Ir dabar, matyt, artimiausias sniegas bus ne šią savaitę, gal kitos savaitės pabaigoje – kitaip sakant, pirmoj sausio dekados pabaigoj.

Yra ir pliusų, žemdirbiai gali sakyti, kad tas temperatūrų svyravimas apie nulį jis kenkia arba užmerkimą gali lemti. Iš kitos pusės, žmogui tai visai neblogai: pensininkai nenukrenta, keliuose mažiau druskų, mažiau avarijų, šildymo išlaidos mažesnės.

Be to, kai būna labai šalti ir sausi, dar ramūs orai, tai miestuose būna padidėjusi tarša. Tai, kai slenka vienas paskui kitą frontai, tai jie labai gerai išmaišo bent jau apatinį kokį kilometro sluoksnį, teršalai nesikaupia tada.

Nežinau, saulės, aišku, mažokai, gal depresiją kam varo, bet aš kol kas matau daugiau pliusų, negu minusų“, – dalinosi specialistas.

Gruodžio mėnesio be sniego nauda

Kaip kalbėjo klimatologas, tirpstantis sniegas suteikia geresnes sąlygas dirvožemiui ir jo atstatymui.

„Be to, dabar vasaromis dirvožemiai daug kur perdžiūsta ir po to per žiemą nespėja atsistatyti, tai va kai nebūna sniego dangos, visas lietus ar tirpstantis sniegas palaipsniui patenka į dirvožemį ir atstato iki normos, kitur tik šiek tiek papildo tas vandens atsargas.

Nes dabar praėjo tie laikai, kai mes turėjome perteklininį drėkinimą, vasaros tapo šiltesnės, sausesnės ir tos drėgmės dabar ne visada užtenka“, – pabrėžė G. Stankūnavičius.

Orai artimiausiomis dienomis

Naujienų portalas primena apie šventinės savaitės orus.

Pirmadienį, gruodžio 23 d., protarpiais nedideli krituliai, gausesni dieną. Vyraus lietus, šlapdriba, o rytiniuose rajonuose rytą ir dieną turėtų daugiausia sniegas su šlapdriba kristi. Rūkai kai kur nusidrieks. Vėjas nepastovus naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s. Naktį 0–3°C, dieną 1–4°C, pajūryje apie 5–6°C.

Antradienį, gruodžio 24 d., nedideli krituliai-rytiniuose rajonuose sniegelis su šlapdriba maišysis, pajūryje lietus su šlapdriba kris. Daug kur rūkai nusidrieks, rytinėje Lietuvos pusėje plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį -3 p–us 2°C, pajūryje 3–5°C, dieną 1–4°C, rytiniame pakraštyje -1–0°C.

Trečiadienį, gruodžio 25 d., be kritulių, daug kur rūkai nusidrieks, plikledis, šerkšnas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį -4–1°C, pajūryje 2–5°C, dieną 0–4°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, gruodžio 26 d., be ženklesnių kritulių, rūkai kai kur drieksis, naktį plikledis, šerkšnas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 0–3°C, pietiniuose, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose -1–4°C, dieną 1–5°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose.

Penktadienį, gruodžio 27 d., be kritulių, vis dar gali rūkai driektis. Vėjas pietvakarių 4–8 m/s. Naktį 1–4°C, pietiniuose, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose -4–0°C, dieną 2–6°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose.

Šeštadienį, gruodžio 28 d., be kritulių, vis dar gali rūkai driektis. Vėjas pietvakarių naktį 3–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 1–4°C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3–6°C.

Sekmadienį, gruodžio 29 d., galimi nedideli krituliai, daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 1–3°C, dieną 2–4°C.