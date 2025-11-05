Ivanovas, Švenčionienė ir Juraitis neatvyko į savo bylos posėdį

Teismui buvo pranešta, kad buvusio prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis 78 metų V. Ivanovas sunkiai susirgo, jo gydymas gali trukti ilgiau, gali prireikti ir reabilitacijos. Per posėdį teisėjas Mindaugas Povilanskas iškėlė galimybę atskirti V. Ivanovo bylą į atskirą ir nagrinėti atskirai nuo E. Švenčionienės ir K. Juraičio bylos.
„Po pertraukos planavom nagrinėti bylą. Iš advokato Ryšardo Burdos gavom medicininius dokumentus, bylojančius apie tai, kad Ivanovui nustatyta liga. Nustatytos firmos pažyma pateikta“, – sakė teisėjas M. Povilanskas.
Tuo metu E. Švenčionienės advokatė Svetlana Naidenko tikino, kad jos klientė taip pat susirgo, o visus tai pagrindžiančius dokumentus pateiks vėliau.
Teisėjas M. Povilanskas pastebėjo, kad E. Švenčionienė dalyvauja kitose savo bylose, tačiau, kai vyksta byla Vilniaus apygardos teisme, ji serga. Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje dėl pasisakymo apie Medininkų tragediją kaltinimai pareikšti E. Švenčionienei. Spalio pabaigoje vykusiame posėdyje kaltinamoji dalyvavo.
„Švenčionienės sirgimas yra labai sistemingas“, – pastebėjo teisėjas ir pasiūlė prokurorui Redui Savickui pareikšti nuomonę dėl procesinių prievartos taikymo E. Švenčionienei ir K. Juraičiui.
Jų abiejų neatvykimas sukėlė abejonių teisėjui. Prokuroras mano, kad tokiu atveju galima svarstyti apie kaltinamųjų atvesdinimą.
M. Povilanskas taip pat sakė, kad galbūt E. Švenčionienė ir K. Juraitis toliau byloje galėtų dalyvauti nuotoliniu būdu.
Ši byla teismui buvo perduota dar 2023 m. gruodį, tačiau per dvejus metus nepavyko jos išnagrinėti ir paskelbti nuosprendį. Paskutinį kartą posėdi byloje buvo surengtas rugsėjo mėnesį.
„Byla iki begalės tęstis negali“, – konstatavo teisėjas.
Jis sakė priimsiąs nutartį dėl E. Švenčionienės ir K. Juraičio neatvykimo ir tolesnių teismo veiksmų šios bylos nagrinėjime.
Kaltinimai dėl veikimo prieš Lietuvą
Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir likviduotos asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ nariams E. Švenčionienei, K. Juraičiui ir buvusio prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderiui V. Ivanovui.
Prokuroras R. Savickas, anksčiau teisme pagarsinęs kaltinamąjį aktą, nurodė, kad E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinami tuo, kad veikdami bendrininkų grupėje, padėjo Rusijos ir Baltarusijos organizacijoms veikti prieš Lietuvą. Jis ne kartą minėjo E. Švenčionienės ir K. Juraičio išvykas į Baltarusiją.
„E. Švenčionienė ir K. Juraitis (...) 2022 m. vyko į Baltarusiją, dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, (...) neigė Lietuvos Seimo legitimumą“, – dėstė R. Savickas.
Anot prokuroro, E. Švenčionienė, kaip asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumo“ atstovė, ir K. Juraitis dalyvavo įvairiuose Baltarusijos ir Rusijos institucijų organizuotose forumuose.
E. Švenčionienė ir K. Juraitis kaltinimų dėl veikimo prieš Lietuvą sulaukė ir dėl to, kad išreiškė paramą 2022 m. Baltarusijoje vykusiam referendumui, kuriame esą buvo pritarta prezidentui taikomo dviejų kadencijų limito panaikinimui bei posovietinio Baltarusijos branduolinio neutralumo statuso panaikinimui.
V. Ivanovas, anot R. Savicko, laidoje kalbėjo apie tai, kad esą 1991 m. Sausio 13-ąją į Lietuvos piliečius šaudyti ir juos sužeisti galėjo nebūtinai SSRS kariškiai.
Visi kaltinamieji sako nepripažįstantys kaltės dėl inkriminuojamų nusikaltimų.
