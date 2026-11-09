Istorijos instituto direktorius prabilo apie arkikatedros tyrimus: nenorime, kad „būtų žiūrima kaip į žirgų lenktynes“

Šį norą jis teigė išsakęs ir pirmadienį arkikatedros požemiuose apsilankiusiam Vyriausybės vadovui Mindaugui Sinkevičiui.
Nenori, kad į tyrimus žiūrėtų „kaip į žirgų lenktynes“
„Iš tiesų bandėme pasakyti vieną labai aiškų dalyką: kad norėtume išlaikyti požiūrį į arkikatedros tyrimus kaip į kompleksinius, tarpdisciplininius, kurių metu archeologai, istorikai, menotyrininkai, mūro tyrinėtojai kalbėtųsi tarpusavyje“, – žurnalistams teigė A. Švedas.
„Tuo metu ko nenorėtume – kad į šituos tyrimus būtų žiūrima kaip į žirgų lenktynes, kurių metu yra tiesiog tikrinamos hipotezės, tada dalinamasi tikimybėmis ir ieškoma tokių trumpalaikių sensacijų“, – pabrėžė Istorijos instituto direktorius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.