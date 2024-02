Išskirtiniai policijos kadrai: iš prabangaus „Porsche“ vyras patiestas ant šaligatvio

Policijos paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip iš prabangaus „Porsche“ automobilio ištrauktas ir ant sniego veidu į žemę paguldytas sulaikomas asmuo. Taip pat matyti ir kiti operacijos metu užfiksuoti kadrai.

Ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo nustatyti ir sulaikyti asmenys, kurie galimai išplatino šią psichotropinę medžiagą. Atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d. (Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų).

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimo metu sulaikyti 4 asmenys, kurių kiekvienas, įtariama, turėjo tam tikrą užduotį šios psichotropinės medžiagos platinime. Įtariamiesiems paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Kratų metu pas įtariamuosius buvo rasta ir paimta apie 80 000 eurų, priemonės dalinti, fasuoti narkotines ar psichotropines medžiagas, kiti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai.

Tyrimo duomenimis, psichotropinės medžiagos buvo platinamos jų pirkimą derinant per populiarią internetinę susirašinėjimo programėlę, per kurią pastaruoju metu ir išplatinama didžioji dalis narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Dažnu atveju narkotikų pirkėjas net nepažįsta ir nėra matęs pardavėjo. Manoma, kad pirkėjas, pervedęs pinigus, užsakytą kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų randa jam per programėlę nurodytoje vietoje.

Sulaikytiems asmenims už jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo pareigūnai, siekdami nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis, tęsia tyrimą, tad sulaikytų asmenų gali būti ir daugiau.