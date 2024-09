Įspėjimas: dalis šio rajono gyventojų šį ir kitą sekmadienį liks be elektros

Pasak bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), atjungti pastotę numatoma šį sekmadienį 8–20 val., o rugsėjo 15 dieną – 8–17 val. – tuo metu bus keičiamos linijų atramos, įrengiamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu.

Elektra tuo metu nebus tiekiama 950 vartotojų Trakų rajone – Būdos trečiajame, Kariotiškių, Moluvėnų, Selioviškių, Raudonės, Kiemeliškių, Raudoniškių, Padvariškių ir Žydiškių kaimuose bei Lentvaryje. ESO klientus teigė informavusi SMS žinutėmis ir elektroniniu paštu.

Be to, ESO teigia radusi sprendimą elektros tiekimą perjungti nuo kitos atšakos, dėl to jo sutrikimai palies 80 proc. mažiau klientų.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat pajungus didelės galios generatorius įmonėms „Trakų vandenys“ bei „Retal Lithuania“ bus užtikrintas vandens tiekimas ir nuotekų valymas Trakų ir Lentvario seniūnijoms.

Skirstyklos rekonstrukcijos metu keičiami visi 1965 metais pradėjusios veikti pastotės įrenginiai, taip pat rekonstruojama dvigrandė 110 kV oro linija Vilnius–Vilniaus E3.

Rekonstrukciją užbaigti numatoma 2025 metų trečiąjį ketvirtį.