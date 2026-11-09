Įspėja saugotis – koronavirusas guldo lietuvius į ligonines

Savaitę prieš tai (44-ąją metų savaitę) – didesnis – 496,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo rodiklis išliko Alytaus apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
„Lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad susirgimų gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI skaičius sumažėjo. Pažymėtina, kad ŪVKTI sergamumo sumažėjimas vaikų atostogų laikotarpiu matomas kasmet. 2025 m. 45-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – skelbia NVSC.
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines pateko 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 13 asmenų. Mirties nuo COVID-19 ligos ir gripo atvejų neužregistruota.
Kaip neužsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI?
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame laikytis higienos taisyklių: kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne); reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus; stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis; dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.
Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), kreipkitės į gydytoją. Ypač svarbu laiku kreiptis į medikus vyresniems nei 65 metų žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.
Kokia sergamumo situacija Europoje?
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse daugėja žmonių, besikreipiančių į sveikatos priežiūros įstaigas dėl kvėpavimo takų ligų, kaip ir įprasta šiuo metų laiku. Gripo atvejų skaičius išlieka žemas. Vyrauja – A tipo gripo virusai.
COVID-19 ligos atvejų skaičius didėja.
Dėl gripo ir COVID-19 ligos dažniau į ligonines patenka vyresni nei 65 metų asmenys.
Respiracinio sincitinio viruso (RSV) aktyvumas išlieka žemas.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt