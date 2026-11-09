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TV3 naujienos > Lietuva

Įspėja saugotis – koronavirusas guldo lietuvius į ligonines

2026-11-09 15:47 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-09 15:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje lapkričio 2–8 d. (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 360,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Vis dėl to 13 asmenų dėl koronaviruso pateko į ligonines.

Vaistininkė įvardija 3 dažniausias klaidas, kurias darome peršalę (nuotr. Adobe Stock)
GALERIJA (6)

Lietuvoje lapkričio 2–8 d. (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 360,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Vis dėl to 13 asmenų dėl koronaviruso pateko į ligonines.

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Savaitę prieš tai (44-ąją metų savaitę) – didesnis – 496,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo rodiklis išliko Alytaus apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

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„Lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad susirgimų gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI skaičius sumažėjo. Pažymėtina, kad ŪVKTI sergamumo sumažėjimas vaikų atostogų laikotarpiu matomas kasmet. 2025 m. 45-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – skelbia NVSC.

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Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines pateko 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 13 asmenų. Mirties nuo COVID-19 ligos ir gripo atvejų neužregistruota.

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Kaip neužsikrėsti gripu, COVID-19 liga ir ŪVKTI?

Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame laikytis higienos taisyklių: kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne); reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus; stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis; dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.

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Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), kreipkitės į gydytoją. Ypač svarbu laiku kreiptis į medikus vyresniems nei 65 metų žmonėms bei asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis.

Kokia sergamumo situacija Europoje?

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse daugėja žmonių, besikreipiančių į sveikatos priežiūros įstaigas dėl kvėpavimo takų ligų, kaip ir įprasta šiuo metų laiku. Gripo atvejų skaičius išlieka žemas. Vyrauja – A tipo gripo virusai.

COVID-19 ligos atvejų skaičius didėja.

Dėl gripo ir COVID-19 ligos dažniau į ligonines patenka vyresni nei 65 metų asmenys.

Respiracinio sincitinio viruso (RSV) aktyvumas išlieka žemas.

 

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