Gripas jau plinta, o nemokamų skiepų dar nėra: paaiškėjo, kiek teks sumokėti

Nors nemokamų skiepų dar laukiama, didžiosios Vilniaus poliklinikos skelbia, kad mokamai pasiskiepyti jau galima. Šeškinės poliklinika kvietė pasiskiepyti prie įstaigos prisirašiusius pacientus Jiems siūloma keturvalentė vakcina „Influvac Tetra“, jos kaina – 17,40 euro.
Nuo spalio 26 d. tokia pačia vakcina mokamai kviečiami skiepytis ir Karoliniškių poliklinikos pacientai. Prie poliklinikos prisirašiusiems asmenims ji kainuos 9,95 euro, tiems, kurie neprisirašę prie įstaigos, bet turi šeimos gydytojo bendrosios ar išplėstinės praktikos slaugytojo siuntimą, skiepas atsieis 13,95 euro.
Prie Karoliniškių poliklinikos neprisirašiusiems pacientams, neturintiems šeimos gydytojo siuntimo, taip pat PSD neapdraustiems pacientams vakcina kainuos 25,40 euro.
Prisirašiusius pacientus pasiskiepyti kviečia ir Centro poliklinika – „Influvac“ vakcinos kaina 12,09 euro.
Sulaukė itin didelio susidomėjimo
Tokie didieji vaistinių tinklai kaip „Camelia“, „Gintarinė vaistinė“ ir „Eurovaistinė“ jau paskelbė kviečiančios gyventojus pasiskiepyti nuo gripo.
„Gintarinė vaistinė“ dar prieš gerą savaitę paskelbė sulaukusi šiam sezonui skirtų gripo vakcinų. „Šiemet sulaukėme itin didelio susidomėjimo skiepais nuo gripo – žmonės aktyviai registruojasi vakcinacijai. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, skiepijimasis mūsų vaistinėse išaugo maždaug tris kartus“, – komentavo vaistinės rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė.
Ji nurodė, kad dėl didelio registracijų skaičiaus dalyje vaistinių vakcinų likutis jau yra ribotas. „Vertindami šią tendenciją, matome ne tik išaugusį skaičių, bet ir didesnį žmonių dėmesį profilaktikai.
Vaistininkai sulaukia daugiau klausimų apie skiepus, jų naudą, tinkamiausią laiką skiepytis ir kitas galimybes apsisaugoti nuo sezoninių ligų. Tai rodo, kad žmonės vis aktyviau domisi savo sveikata, nori geriau suprasti gripo keliamas rizikas ir priimti informuotus sprendimus dėl prevencijos“, – sakė vaistinės atstovė.
„Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, skiepijimasis mūsų vaistinėse išaugo maždaug tris kartus“, – komentavo vaistinės atstovė.
Skiepai suaugusiems čia kainuoja 15,99 euro su lojalumo kortele ir 18,99 euro be jos.
Vakcinacija nuo sezoninio gripo jau sėkmingai vyksta ir „Camelia“ vaistinėse. „Šiuo metu pacientai yra skiepijami keturvalente vakcina, galinčia apsaugoti nuo keturių skirtingų – dviejų A ir dviejų B – gripo viruso subtipų.
Nors vakcinacija nuo gripo vyksta dar tik keletą dienų, besiskiepijančių skaičiai nuosekliai auga, nemaža dalis žmonių registruojasi skiepams ir į ateitį. Poreikį iš tiesų pastebime“, – komentavo vaistininkė Asta Krušnienė.
Sezoninio gripo skiepijimo paslauga „Camelia“ vaistinėse kainuoja 19,99 euro.
Susidūrė su logistikos iššūkiais
Apie tai, kad gyventojai jau gali registruotis skiepijimui pasirinktose tinklo vaistinėse internetu, telefonu arba atvykę į vaistinę, ką tik paskelbė ir „Eurovaistinė“.
Kaip nurodoma, šį sezoną bus skiepijama trivalente „Influvac“ vakcina.
„2026–2027 m. gripo sezonui skirtų vakcinų gamyba susidūrė su iššūkiais, dėl kurių tarptautiniu mastu buvo fiksuojami kai kurių vakcinų tiekimo vėlavimai. Šį sezoną taip pat buvo atnaujinta vakcinų sudėtis, siekiant užtikrinti apsaugą nuo prognozuojamų cirkuliuojančių gripo virusų atmainų“, – išplatintame pranešime nurodė įstaiga.
Skiepo kaina liko tokia pati kaip ir praeitais metais – 18,99 euro, o su „Eurovaistinės“ lojalumo kortele – 15,99 euro.
BENU atstovė nurodė, kad vakcinos nuo gripo tik ką gautos, paskirstytos ir jau išvyko į vaistines. Gripo skiepo kaina šiame vaistinių tinkle siekia 19,99 euro, turint kliento kortelę – 15,99 euro, o senjorams su šia kortele – 14,99 euro.
Privačios šeimos klinikos taip pat jau kviečia gyventojus skiepytis, kainos svyruoja apie 20 ir daugiau eurų.
Šiemet situacija dėl skiepų neeilinė
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad šiemet situacija neeilinė – dėl stipraus vakcinų atnaujinimo jos vėluoja ir šalį pasieks vėliau, nei įprasta.
„Mūsų pažadas, kad lapkritį turėtume pradėti teikti skiepus viešajame sektoriuje. Privatininkai, veikdami individualiai, nevalstybiniu mastu, tikėtina, gali šiek tiek greičiau tą padaryti (…), darome viską, kad skiepai kiek galima greičiau pasiektų viešąjį sektorių ir mūsų žmonės būtų kiek galima anksčiau apsaugoti“, – LRT televizijai pirmadienį teigė ministras.
Rugsėjį Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pranešė, kad valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau, nei įprasta. Anot jos, vėlesnį pristatymą, gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas.
Ministerijos duomenimis, Valstybinė ligonių kasa (VLK) šiam gripo sezonui Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis įsigijo 250 tūkst. trivalentės gripo vakcinos dozių, kas yra 12 proc. daugiau nei pernai.
Kaip pasiruošti skiepui nuo gripo ir ką svarbu žinoti po jo?
Kaip patarė „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė, prieš skiepijimą specialaus pasiruošimo nereikia, tačiau svarbu įvertinti savo sveikatos būklę. Esant ūmiai ligai ar karščiavimui, skiepą reikia atidėti. Atskirai vertinama ir žmonių, kuriems taikomas chemoterapinis ar imunopresinis gydymas, situacija.
„Pasiskiepijus imunitetas susidaro maždaug per dvi savaites, o apsauga gali tęstis nuo 6 iki 12 mėnesių“, – sako E. Ramaškienė.
Vaistininkė teigia, kad po skiepo gali pasireikšti laikinas šalutinis poveikis, pavyzdžiui, galvos, raumenų ar sąnarių skausmas, drebulys, nežymus karščiavimas ar sumažėjęs apetitas.
„Jeigu vargina skausmas, galima uždėti šaldantį kompresą ant skiepijimo vietos. Esant sunkesniam atvejui galima išgerti vaistų nuo skausmo. Visi šie simptomai praeina per 1–3 dienas“, – sako E. Ramaškienė.
Ji primena, kad nors sunkios alerginės reakcijos pasitaiko retai, tačiau jei pasunkėja kvėpavimas, tinsta veidas, lūpos ar kaklas, svarbu nedelsti ir kreiptis skubios pagalbos.
„Skiepytis negalima, jeigu yra alergija bent vienam iš vakcinos komponentų: kiaušiniui, vištienos baltymams, antibiotikui neomicinui, gentamicinui bei formaldehidui“, – įspėja vaistininkė.
Po skiepo E. Ramaškienė pataria vengti intensyvaus krūvio, nešlapinti injekcijos vietos ir nevartoti alkoholio.
Ragino skiepų neatidėti
Nors gripo atvejų Lietuvoje jau daugėja, sergamumo pikas pasiekiamas vėliau – žiemą. Tačiau „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė patarė dėl to skiepo neatidėti.
Pasak jos, žmonės sprendimą pasiskiepyti neretai atideda iki momento, kai gripu pradeda sirgti jų artimiausios aplinkos žmonės. Tačiau tuomet tikimybė pačiam susidurti su virusu dar nespėjus susiformuoti imuniniam atsakui jau gali būti didesnė.
„Apie gripą dažnai rimčiau susimąstome tik tada, kai suserga šeimos narys, kolega ar kitas artimas žmogus. Tačiau tai nėra signalas, kurio reikėtų laukti. Kadangi imuniniam atsakui po skiepo susiformuoti reikia maždaug dviejų savaičių, vakcinacija verta pasirūpinti dar iki ryškesnio sergamumo augimo“, – pažymi vaistininkė.
Kas skiepijami nemokamai?
Informuojama, jog valstybės lėšomis nuo gripo įprastai skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios.
Taip pat nepriklausomai nuo amžiaus nemokamai šios paslaugos teikiamos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, gyvenantiems slaugos ir globos įstaigose, bei sveikatos priežiūros įstaigoms bei medicinos studentams.
Pirmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pranešė, kad lyginant su ankstesnės savaitės duomenimis, gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius praėjusią savaitę padidėjo.
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