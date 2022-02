Įspėja: liko kiek daugiau nei mėnuo – jei neturėsite naujų vaistinėlių, grės baudos

Po kiek daugiau nei mėnesio įsigalioja nauja tvarka vairuotojams – lieka nebedaug laiko įsigyti naujos sudėties vaistinėlėms. Policija primena, kad to nepadariusiems vairuotojams grės baudos. Be to, neturintieji naujos vaistinėlės gali neatitikti techninės apžiūros reikalavimų, jei automobilis turi daugiau trūkumų.