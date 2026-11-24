2024 m. pavasarį į Vilniuje esančią „AND kliniką“ dantų implantavimo su sedacija (kai sąmonė slopinama medikamentais) procedūrai atvykęs 64 metų Z. Nosevič tikėjosi atkurti prarastus dantis, tačiau planinė procedūra virto tragedija.
Ryžosi procedūrai tik dėl sedacijos
Skaudžia istorija su naujienų portalu tv3.lt pasidalinusi moteris sako iki šiol nesuvokianti, kaip, jos teigimu, įstaiga galėjo teikti sedacijos paslaugas neturėdama reikiamos licencijos, neturėdama būtinų priemonių ir delsdama iškviesti greitąją pagalbą.
Mariana pasakojo, kad iki nelaimės „AND klinikoje“ Žirmūnuose vyras dantis gydėsi jau kokius penkerius metus.
„Kadangi klinika netoli namų, buvo patogu. Jau seniai jam buvo sakyta, kad reikia protezavimo, nes buvo netekęs labai daug kramtomųjų dantų.
Galų gale tam prisiruošė tik dėl to, kad atsirado galimybė viską padaryti taikant sedaciją. Vyras labai bijojo implantavimo procedūros. Pasirodo, ne be reikalo...“ – pasakoti skausmingą istoriją pradėjo moteris.
Greitąją iškvietė ne iškart
Kaip prisiminė ji, procedūra nebuvo paprasta – per 5 valandas vyrui turėjo implantuoti 6 dantis tiek viršutiniame, tiek apatiniame žandikaulyje. Deja, viskas nesiklostė taip, kaip buvo suplanuota.
„Procedūros metu mano vyrui buvo pradurti minkštieji audiniai. Tai nebuvo pastebėta. Ir oras, kurį naudoja odontologai tam, kad atlikti savo darbus, ėjo į plautį. Ir jie pripūtė to oro vyrui iki plaučių.
Plaučiai mechaniškai susispaudė, sutriko kvėpavimas, sustojo širdis ir ji sustojo ne vieną kartą. Kai vėliau žiūrėjau, šios informacijos jo sveikatos kortelėje e.sveikatoje net nebuvo“, – sakė Mariana.
Pasak jos, siaubą kelia ne tik tai, kad įstaiga, kaip vėliau nustatė Akreditavimo tarnyba, neturėjo būtinų priemonių tokiais atvejais gaivinti žmogų, bet ir delsė iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
„Tai juk odontologijos klinika, medicinos įstaiga, tai ne bandelių pardavėjai. Teatleidžia man bandelių pardavėjai, kurie gerai atlieka savo darbą. Bet gydymo įstaiga negali leisti sau tokių dalykų. Norisi, kad žmonės išgirstų mūsų istoriją, žinotų, kad nutinka tokie dalykai, kurie neturėtų nutikti.“
„Juk tai nėra kažkokia klinika tarpuvartėje, rimta įstaiga, bet neturėjo net intubacinio vamzdelio, kad galėtų taikyti dirbtinį kvėpavimą. Negana to, jie delsė ir nekvietė greitosios.
Per penkias minutes atvažiavę medikai atvežė vamzdelį, kurį tik tada įstatė. Bet įstaiga neturėjo deguonies, o greitoji irgi be deguonies atvažiavo. Tada jau reanimacinė greitoji, kuri turėjo visą įrangą, atvažiavo tik po 20-es minučių. Bet jau visas brangus laikas, kai dar būtų buvę galima kažką padaryti, buvo ištiksėjęs...“ – pasakojo našlė.
3 mėnesius praleido komoje
Po procedūros metų kilusių komplikacijų vyras trims mėnesiams paniro į komą ir vėliau mirė. „Jį pirma nuvežė į Santariškes, jau pačią pirmą dieną pasakė, kad žmonės su tokiais pažeidimais negyvena.
Sakė, kad mano vyro smegenyse tiek mirusios pilkos ląstelės, kad liko tik pora vingelių. Tai kiek reikia laiko būti be deguonies, kad liktų tik pora vingelių. Taigi prognozės buvo liūdnos.
Tada mums pasiūlė arba bandyti, kad vyras galėtų kvėpuoti savarankiškai, arba daryti tracheostomiją. Kai ją padarė, vos ne kitą dieną mano vyrą išvežė į Kauno gatvę, į Marcinkevičiaus ligoninę.
Ir vėl – į reanimaciją, o paskui po kurio laiko – jau į paliatyviąją pagalbą, kur ten tik mirtis laukia. Taip jis prasikankino tris mėnesius būdamas komoje“, – prisiminė moteris.
Dokumentuose pasigedo svarbios informacijos
Įvykus nelaimei moteris nesėdėjo rankų sudėjusi – klinikos paprašė visų dokumentų, kreipėsi į advokatą ir tarnybas, kad dėl šio atvejo atliktų patikrinimą.
Peržiūrėdama ligos istoriją ir kitus dokumentus moteris sako pastebėjusi ne vieną, jos manymu, keistą aplinkybę.
„Matyti, kad visa ligos istorija nuo pradžių – spausdinti lapai, o paskutiniai du lapai rašyti ranka, kas atrodė keista. Atsiminiau, kad kai vyras ėjo pas gydytoją dar prieš procedūrą, jam išrašė antibiotikų, jis juos nusipirko ir išgėrė. Bet kai nuėjau pasižiūrėti į jo e. sveikatą, ten nebuvo jokio įrašo.
Antibiotikai išrašyti dėl to, kad padariusi panoraminę nuotrauką gydytoja odontologė pamatė, jog yra sinusų uždegimas. Ir pati, nenukreipusi į LOR gydytoją, paskyrė vaistus dar prieš implantavimą. Visos šitos informacijos nebuvo, jau prasideda keisti dalykai, netvarka“, – sakė Mariana.
Jos teigimu, vyrui prieš procedūrą nebuvo padaryti nei paprasčiausi kraujo tyrimai, nei elektrokardiograma.
Tyrimas atskleidė virtinę pažeidimų
Kaip pasakojo moteris, daugiau nei metus trukęs Akreditavimo tarnybos tyrimas atskleidė daugybę pažeidimų: „Pasirodo, ši klinika išvis neturėjo licencijos teikti paslaugas su sedacija, neturėjo būtiniausių priemonių gelbėti žmogų.
Nekalbu jau apie visokius kitus niuansus – neužpildytus dokumentus, tai, kad buvo suleisti ne tie vaistai, dėl ko dar blogiau su širdimi pasidarė tada. Tiesiog didžiulė nekompetencija ir toks įspūdis, kad vakarėlis, o ne žmogaus gyvybė.“
Pasak jos, nors vyras prieš procedūrą minėjęs, kad vartoja vaistus nuo spaudimo ir cholesterolio, jokios išsamesnės apklausos nebuvo daryta.
„Tas parašyta ir tarnybos išvadose. Taip, kokias medicinines procedūras bedarytume, po viskuo pasirašome, ten, aišku, būna parašyta ir apie komplikacijų riziką.
Bet ten neparašyta, kad įstaiga neturi licencijos daryti tokias operacijas ir kad jie neturi nei vamzdelių, nei deguonies. Aš suprantu, kad žmonės daro klaidas, bet čia tiesiog punktas po punkto nepaaiškinamas elgesys.
Tai juk odontologijos klinika, medicinos įstaiga, tai ne bandelių pardavėjai. Teatleidžia man bandelių pardavėjai, kurie gerai atlieka savo darbą. Bet gydymo įstaiga negali leisti sau tokių dalykų.
Norisi, kad žmonės išgirstų mūsų istoriją, žinotų, kad nutinka tokie dalykai, kurie neturėtų nutikti. Vėliau ir pati ėjau į tą kliniką, turėjau palaukti, kol gydytoja mane priims. Žiūriu, reklamos lankstinukų ant stalo yra daug. Taip paėmiau lankstinuką, kur apdainuojama implantacijos procedūra su sedacija – kaip esą čia yra paprasta, kaip čia yra gera, vienu kartu viskas. Tai ne visada taip yra“, – konstatavo moteris.
Po patikrinimo – šiurkštūs pažeidimai
Dalį Marianos minimų aplinkybių vėliau patvirtino ir Akreditavimo tarnybos atliktas tyrimas. Naujienų portalas tv3.lt turėjo galimybę susipažinti su Akreditavimo tarnybos išvadomis.
Akreditavimo tarnyba nustatė, kad pacientui gydymas buvo teikiamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Pasak išvadų, gydytoja odontologė, viršijusi savo kompetencijos ribas, nustačiusi abipusį prienosinių ančių uždegimą, paciento nenukreipė otolaringologo konsultacijai, o skyrė gydymą antibiotikais.
Taip pat nustatyta, kad nebuvo surinkta paciento anamnezė, neaprašytos indikacijos augmentacijai ir intraveninei nejautrai, nenurodyta, kokie vaistai naudoti vietinei nejautrai, o prieš dantų rovimą, augmentaciją ir implantaciją pacientas nebuvo tinkamai supažindintas su procedūrų rizika ir nebuvo tinkamai įformintas jo raštiškas sutikimas.
Tarnyba taip pat konstatavo, kad įstaiga teikė sąmonę slopinančios sedacijos paslaugas neturėdama galiojančios licencijos, o gydytoja anesteziologė-reanimatologė prieš procedūrą nesurinko išsamios anamnezės, neįvertino paciento kvėpavimo takų ir rizikos pagal ASA klasifikaciją, nepaskyrė būtinų tyrimų.
„Anestezijos metu paciento gyvybinės funkcijos buvo stebimos tik fragmentiškai, o dalis svarbių rodiklių, įskaitant kapnogramą, kvėpuojamųjų dujų sudėtį, diurezę, skysčių balansą ir kūno temperatūrą, apskritai nebuvo stebimi“, – nurodoma išvadoje.
Nurodyta, kad pablogėjus paciento būklei, gydytoja anesteziologė-reanimatologė neprijungė 100 proc. deguonies tiekimo, neužtikrino kvėpavimo takų praeinamumo ir, anot tarnybos, paskyrė per didelę adrenalino dozę, sukėlusią sisteminę hipoksemiją, antrinę bradikardiją ir širdies sustojimą.
Išvadose taip pat pažymima, kad tiek gydytoja odontologė, tiek gydytoja anesteziologė-reanimatologė laiku nepastebėjo komplikacijos ir nesiėmė reikiamų priemonių jai suvaldyti. Be to, įstaiga neužtikrino savalaikio greitosios medicinos pagalbos iškvietimo.
Už nustatytus pažeidimus Akreditavimo tarnyba nusprendė taikyti administracinę atsakomybę: gydytojoms odontologei ir anesteziologei-reanimatologei bei gydymo įstaigos vadovui pavesta surašyti administracinių nusižengimų protokolus, o dalis medikų veiksmų įvertinti kaip šiurkštūs teisės aktų, gydytojo profesinę atsakomybę apibrėžiančių normų ir pacientų teisių pažeidimai.
Žala nustatyta, bet liko neteisybės jausmas
Moteris pasakojo, kad sulaukusi tarnybų išvadų kreipėsi dėl žalos atlyginimo. Nors turtinė ir neturtinė žala šeimai jau išmokėta, Mariana įsitikinusi, kad sumos nėra adekvačios.
„Žala yra jau nustatyta ir išmokėta. Bet dar mes kreipėmės į teismą dėl to, kad tos žalos atlyginimas yra labai mažas, tiesiog juokingas pagal padarytą žalą.
Buvo išmokėta materialioji žala, tai, ką mano vyras būtų uždirbęs, gavęs pensiją, viskas padalinta per pusę – šita dalis siekia 45 tūkst. eurų. Ne visos ir laidojimo išlaidos yra grąžintos.
Tuo metu nematerialioji žala man įvertinta 17,5 tūkst. eurų, vaikams – po 11 tūkst. Galima pasakyti, aš iš nematerialios kompensacijos tiesiog buvo sumokėta advokatui“, – pasakojo moteris.
Klinika su nustatytais pažeidimais nesutinka
Komentaro dėl Akreditavimo tarnybos nustatytų pažeidimų naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į pačią „AND kliniką“. Nors į dalį klausimų tiesiogiai ir neatsakė, įstaigos atstovai pateikė kitokį situacijos vertinimą.
Klinika nesutiko su Akreditavimo tarnybos nustatytais įstaigos ir jos gydytojų pažeidimais. Įstaigos teigimu, ji turėjo visas reikalingas licencijas odontologinėms paslaugoms teikti taikant sedaciją.
„Klinikoje dirbo gydytojas anesteziologas-reanimatologas, todėl klinika turėjo teisę teikti anesteziologijos ir su ja susijusias reanimacijos be intensyviosios terapijos paslaugas, kurios apima gydytojo anesteziologo-reanimatologo kompetenciją pagal gydytojo ir klinikos turimas licencijas, Lietuvos medicinos normas ir kitus teisės aktus.
Nagrinėjamu atveju, pacientui jo paties pageidavimu buvo taikyta intraveninė sąmonę slopinanti sedacija kaip pagalbinė priemonė, skirta odontologinės chirurginės procedūros toleravimui užtikrinti, išlaikant paciento savarankišką kvėpavimą ir nesiekiant sąmonės slopinimo.
Klinikoje buvo prieinamos būtinosios gaivinimo ir kvėpavimo takų palaikymo priemonės, kurios buvo panaudotos paciento gaivinimui (įskaitant defibriliatorių, „Ambu“ maišą, vaistus ir t.t.) kurias privaloma turėti pagal teisės aktų reikalavimus.
Sutrikus paciento sveikatai, pacientui buvo nedelsiant pradėtas dirbtinis gaivinimas, panaudotas defibriliatorius, suleisti vaistiniai preparatai, iškviesta greitoji medicinos pagalba (GMP)“, – dėstė klinikos direktorius Saulius Jurgelevičius.
Jo teigimu, iki atvykstant pirmajai GMP brigadai, paciento būklė buvo stabilizuota: atsistatė širdies ritmas, spontaninis kvėpavimas, arterinis kraujospūdis.
„Atvykus GMP klinikos anesteziologė atliko paciento intubaciją. Atvykus antrajai GMP brigadai – reanimobiliui, pacientas buvo perduotas transportavimui į stacionaro skubios medicinos pagalbos skyrių. Atvykę GMP gydytojai ne kartą pabrėžė, jog klinikos personalas atgaivino pacientą be jų pagalbos ir atliko visus būtinus veiksmus tinkamai“, – tvirtino klinikos atstovas.
Tvirtino, kad atliko visus būtinus tyrimus
Klinikos vadovas taip pat tikino, kad prieš procedūrą buvo atlikti reikalingi tyrimai, surinkta paciento anamnezė, įvertintos rizikos ir gauti reikiami paciento sutikimai procedūrai.
„Nagrinėjamu atveju prieš pradedant odontologijos procedūrą ir sedaciją, buvo atlikti visi reikalingi tyrimai (3D dantų kompiuterinė tomografija), surinkta informacija apie galimus paciento rizikos faktorius, sudarytas gydymo planas (dantų rovimas, augmentacija ir implantacija).
Jokių rizikos faktorių, galinčių komplikuoti odontologijos procedūrą ir ar sedaciją, tokių kaip alerginės reakcijos į vaistinius preparatus, sunkios širdies ir kraujagyslių ligos ar pan., nustatyta nebuvo“, – komentavo S. Jurgelevičius.
Mano, kad komplikacija įvyko dėl vaistų poveikio
Klinikos vertinimu, Akreditavimo tarnybos nustatyti pažeidimai negalėjo turėti jokios įtakos pacientui įvykusiai komplikacijai.
„Nebuvo jokių objektyvių požymių, leidusių įtarti galimų komplikacijų riziką. Paciento sedacijai buvo taikomi medicinos praktikoje plačiai taikomi vaistiniai preparatai. Nepaisant to, baigus odontologinę procedūrą, sutriko paciento širdies ritmas ir kvėpavimas.
Klinikos personalui atgaivinus pacientą, tai yra atstačius gyvybines širdies veiklos ir kvėpavimo funkcijas, kaip minėta, pacientas buvo perduotas reanimacinei brigadai“, – rašoma naujienų portalui atsiųstame komentare.
Klinikos vertinimu, pacientui atsiradusias komplikacijas galėjo lemti sedacijai taikytų vaistinių preparatų nepageidaujamas poveikis.
„Nagrinėjamu atveju komplikacijos įvyko nepaisant rizikų prieš sedaciją įvertinimo ir sedaciją atlikusios gydytojos anesteziologės-reanimatologės kompetencijos. Klinika ir jos gydytojai neturėjo jokių objektyvių galimybių numatyti šio įvykio, o įvykus komplikacijoms dėjo visas pastangas pacientui atgaivinti ir sėkmingai jį atgaivino“, – dėstė S. Jurgelevičius.
Pateikė nepriklausomo chirurgo išvadas
Klinika taip pat nesutiko su tarnybos išvada, kad komplikacija nebuvo laiku pastebėta ir suvaldyta. Įstaigos teigimu, nei Akreditavimo tarnyba, nei jos pasitelkti konsultantai nepateikė įrodymų, kad emfizema (oro kaupimasis audiniuose arba organuose) kilo procedūros metu ar turėjo lemiamos įtakos paciento mirčiai.
Klinika tvirtino, kad odontologinės procedūros metu nebuvo naudoti instrumentai, kurie, anot tarnybos konsultantų, galėjo sukelti emfizemą. Įstaiga taip pat nurodė pateikusi nepriklausomo burnos chirurgo išvadą, jog poodinė emfizema esą galėjo atsirasti jau gaivinimo metu naudojant „Ambu“ maišą.
„Klinikos vertinimu, pacientui gaivinimo metu atsiradusi emfizema buvo reanimavimo metu atsiradusi komplikacija, kuri jokios įtakos paciento sveikatai ar gyvybei neturėjo. Akreditavimo tarnyba taip ir neišsiaiškino, kas iš tikrųjų pacientui sukėlė kilusias komplikacijas“, – teigė S. Jurgelevičius.
Paklausta, kokių priemonių imtasi dėl gydytojų veiksmų, kuriuos Akreditavimo tarnyba įvertino kaip šiurkščius pažeidimus, ir ar joms skirtos nuobaudos, klinika konkretaus atsakymo nepateikė. Įstaigos pozicija apsiribojo teiginiu, kad gydytojos paslaugas suteikė tinkamai, laikydamosi turimų licencijų ir klinikos vidaus teisės aktų.
Klinika patvirtino, kad Akreditavimo tarnyba įstaigos vadovui surašė administracinio nusižengimo protokolą, klinikos vadovas paskirtą baudą sumokėjo.
S. Jurgelevičius patikino, kad klinikoje kiekvienas nepageidaujamas įvykis yra vertinamas atsakingai.
„Jam įvykus atliekamas vidinis auditas, kurio metu analizuojamos aplinkybės, vertinami taikyti veiksmai, nustatomos galimos priežastys ir ieškoma sprendimų, kaip patobulinti esamus procesus bei užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje.
Po šio atvejo klinika skyrė papildomą dėmesį įvykio aplinkybių analizei, taikytų procedūrų ir vidinių veiksmų įvertinimui bei galimų prevencinių priemonių nustatymui“, – komentavo jis.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt