Iš Vyriausybės rezervo – papildomos lėšos prokuratūrai

Šį sprendimą ministrų kabinetas priėmė trečiadienį, Vyriausybės posėdžio metu.
Kaip teigiama prokuratūros ministerijai teiktame rašte, papildomos lėšos reikalingas išlaidoms, patirtoms vykdant teismų sprendimus, kuriais iš prokuratūros buvo priteistos sumos, kompensuoti.
Anot prokuratūros, iki šių metų rugsėjo pabaigos prokuratūra 18 asmenų atlygino 76 tūkst. eurų išlaidų už gynėjų suteiktas teisines paslaugas baudžiamosiose bylose, kuriose ginamasis buvo išteisintas.
Šios lėšos prokuratūrai skirtos iš Vyriausybės rezervo.
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