Iš tėčio lūpų – neraminanti žinia apie paimtą berniuką: paaiškėjo, kaip jis jaučiasi

Vyras jau kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiajį policijos komisariatą dėl sūnaus atvaizdo išplatinimo.

„Vaikas jaučiasi prastai, nes jau užvakar pradėjo klausinėti jo draugai – jis nežino, ką atsakyti. Jis sako, kad ne, bet meluoja. Visi vaikai žino, kad ten jis.Veidas akivaizdžiai parodytas. Dabar jis sako, kad jam gėda. Emocinė būsena yra prasta. Nuolat gauna psichologo paslaugas.

Priimtas sprendimas, jog jis kol kas mokysis nuotoliniu būdu, nes vaikai pradėjo klausinėti, ar ne jis tame vaizdo įraše. Klasės mokytoja kalbės su vaikais. Manau, kad reikia, kad viskas šiek tiek nurimtų“, – AlytusPlius.lt komentuoja tėtis.

REKLAMA

REKLAMA

Tėtis prakalbo apie artėjančias šventes: „Vaikas išsigandęs, pasimetęs, nieko nežinau. Kaip jis norės, taip ir bus“.

Atvirai ir apie viską – tėtis papasakojo telefonu, prašydamas neminėti jo vardo ir pavardės. Įrašą pateikiame.

REKLAMA

Savaitgalį visą Lietuvą apskriejo sukrečiantis vaizdo įrašas, kuriame Palangos vaiko teisių apsaugos darbuotojai atskiria vaiką nuo mamos. Po šios istorijos paviešinimo pasisakė prezidentas Gitanas Nausėda, prakalbo ir kiti politikai, ekspertai. Institucijos pradėjo tyrimus ir aiškinasi situaciją, ar tarnybos tinkamai atliko savo darbą. Skaudi šeimos drama privertė prabilti ir berniuko tėvus. Tiek vaiko tėtis, tiek mama pasakojo apie skyrybas ir vaiko paėmimą.

REKLAMA

REKLAMA

Prakalbo ir mažamečio mama

Priminsime, jog pirmadienio vakarą AlytusPlius.lt laidoje „Pulsas“ pasisakė mažamečio vaiko mama, paviešinusi vaizdo įrašą, kuriame iš jos vaiko teisių apsaugos ir policijos pareigūnai paima sūnų. Pirmadienio vakarą po kilusio skandalo pati berniuko mama vyko į „Alytus Plius“ laidą papasakoti apie vaiko paėmimą ir detales. Laidoje moteris prakalbo apie dar vieną likimo smūgį, kad prieš atvykstant į studiją ji pateko į avariją. Atskirto vaiko mama laidoje atviravo, kad pati nenukentėjo. Tačiau automobilis – suknežintas, parodė ir autoįvykio nuotraukas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Moteris pasakojo, kad alytiškis po autoįvykio atgabeno moterį į studiją.

„Kada stovi ant bedugnės ir apsidairai aplinkui, džiaugiesi, kad gyva esi ir dar žmonės, esantys šalia, nepalieka“, – sakė berniuko mama. Moteris laidoje teigė, kad ne kartą prašėsi specialistų pagalbos, tačiau į tai niekas neatsižvelgė. „Mano sūnų šis atėmimas tikrai sužalojo.

„Vaikas buvo atimtas, kaip suprantu, mano sutuoktinio prašymu. Pasikreipimu į pareigūnus ir į Alytaus Vaiko teises“, – „Alytaus TV“ kalbėjo atimto berniuko mama.

REKLAMA

Vis tik Alytaus Vaiko teisių gynėjai šį dalyką neigia. „Tai būti tarpinstitucinis susikalbėjimas, apie ką jau labai ilgai kalbama. Tikrasis susikalbėjimas, o ne kaltės dangstymas ir manipuliacijos. Todėl aš nenoriu daug komentuoti, nes neturiu daug teisės“, – pridūrė motina.

„Dėl ko vaikas buvo atimtas? Aš dėl to šiandien ir sėdžiu čia, dėl to prašau visų pagalbos. Žinau, kad man padėti paprasti žmonės negalės, bet gal tie žmonės, kurie sėdi aukštuose postuose mane išgirs. Gal bus priimti kokie sprendimai. Gal aš galėsiu būti gyva patirtis ar žmogus, kuris galėčiau prie to prisidėti. Nes man tikrai labai liūdna, kada į žmogų žiūrima kaip į daiktą. Mano sūnus nėra daiktas. Jo reikia išklausyti ir girdėti, ko prašo. Juk Vaiko teisių institucija vaikus kažkiek turėtų girdėti, ko prašo“, – sako motina.

REKLAMA

Teigia, kad prašė pagalbos

Atimto berniuko motina teigia, kad ir ji pati ne sykį kreipėsi į Vaiko teises – rašė laiškus, prašymus.

„Mes pateikėme visus dokumentus – teisės psichologo išvadą, ką patiria vaikas aplinkoje, kurioje gyvena jau ilgą laiką. Mes tikrai kreipėmės į medikus. Negali būti taip viskas paprasta šiame gyvenime, negalima eiti paprasčiausiu keliu. Mes prašėme pagalbos su vaiku.

Niekas į mūsų pagalbos prašymus neatsižvelgė. Todėl vaikas ir nenorėjo grįžti. Aš, motina, būčiau pati laimingiausia, jei jis noriai būtų grįžęs į tą aplinką. Aš nebūčiau čia sėdėjusi. Aš nenoriu čia sėdėti. Nenoriu sėdėti ir būti tokioje situacijoje“, – tvirtino ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau dirbo mokytoja

Per visą Lietuvą nuvilnijus vaizdo įrašui, kuriame Palangos vaiko teisių apsaugos darbuotojai atskiria vaiką nuo mamos, išaiškėjo dar daugiau detalių apie berniuko mamą. Pasigirdo įvairiausių šios situacijos vertinimų, tačiau kai kurie neslėpė apmaudo – pasirodo, mama buvo mokytoja.

Naujienų portalas tv3.lt susilaukė ir skaitytojų, kurie pažįsta berniuko mamą, laiškų. Paaiškėjo, kad moteris anksčiau vienoje Alytaus gimnazijoje dirbo mokytoja.

REKLAMA

„Ji buvo mano dviejų dukrų mokytoja. Vyresnei dėstė kūno kultūrą. Jaunesnės buvo pradinių klasių grupės mokytoja. Ji buvo labai rūpestinga, švelni, mylėjo vaikus. Mums buvo labai gaila, kai ji išėjo. Dukra rūpinosi, kaip savo vaiku. Ji nuostabi mama, mokytoja, žmogus“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo moteris, kurios vaiko mokytoja buvo mama, iš kurios paimtas berniukas.

Prakalbo ir berniuko tėtis

Palangoje vaiko teisių apsaugos specialistams ir policijos pareigūnams negrabiai iš mamos paėmus 9-erių metų berniuką, kuris turėjo būti perduotas tėčiui pagal teismo nurodymą, viešai prabilo ir pats vaiko tėvas.

REKLAMA

Interviu naujienų portalui tv3.lt vyriškis pasakojo, kad nuo pat skyrybų 2018-aisiais buvusios sutuoktinės yra nuolat kaltinamas nebūtais dalykais, nors nė vienas kaltinimas nepasitvirtino.

Pašnekovas teigia, kad po skyrybų buvo sutikęs, jog sūnus gyventų su savo mama, tačiau net tuomet moteris nesiliovė kaltinti buvusio sutuoktinio.

„Su buvusia žmona mes esame išsiskyrę nuo 2018 metų. Tas visas gyvenimas santuokoje iš tikrųjų buvo įtemptas, įtempti santykiai buvo tarp mūsų. O kai išsiskyrėm, tai prasidėjo bandymai, ar tai kerštauti, ar susidoroti įvairiais būdais, o į tai buvo įtrauktas mūsų mažametis sūnus. Nuo 2018 metų esu kaltinamas įvairiais dalykais, ne vienas buvo ikiteisminis tyrimas. Visi, aišku, buvo nutraukti, nes nepasitvirtino. Ji mane kaltino, kad aš smurtauju prieš vaiką, kad aš vaiką mušu“, – pasakojo berniuko tėtis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Platesnį tėčio pasakojimą galite rasti čia.

Ilma Skuodienė: mama su vaiku jau kurį laiką slapstėsi

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė tvirtina, kad šeimai pagalba suteikiama jau kurį laiką.

„Dėl grėsmės, kilusios vaiko saugumui, teko priimti sprendimą perkelti jį į saugią aplinką. Svarbu paminėti, jog šiuo metu vaikas yra saugioje aplinkoje, kartu su jam artimiausiais žmonėmis, vaikui ir šeimai yra teikiama visa reikalinga specialistų pagalba.

REKLAMA

Šioje konkrečioje situacijoje 2022 m. buvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis, dėl kurio teismas, įvertinęs visas aplinkybes, ikiteisminių tyrimų medžiagą, nustatė vaiko gyvenamąją vietą su tėvu ir bendravimo tvarką su mama.

Reikėtų paminėti, kad mama su vaiku jau kurį laiką slapstėsi, ėmėsi visų veiksmų, kad vaikas nebūtų sugrąžintas tėvui, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Per tą laikotarpį vaikui nebuvo sudarytos sąlygos lankyti ugdymo įstaigos, gyventi įprastą socialinį gyvenimą, bendrauti su kitais artimaisiais.

REKLAMA

Tad 2023 m. rugsėjo mėnesį teismas skubiai įpareigojo mamą perduoti vaiką tėvui po teismo sprendimo, tačiau mamai nevykdant šio sprendimo, jį įgyvendinti patikėta vaiko teisių gynėjams“, – rašoma vaiko teisių atsakyme.

I. Skuodienė komentuoja, kad vaikas turėjo būti perkeltas į neutralią aplinką, tačiau tai sudėtinga padaryti, nes, anot vaiko teisių tarnybos direktorės, neretai vaiko artimieji daro vaikui įtangą ir nesistengia jo nuraminti, o kaip tik priešinasi ir aštrina situaciją.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiuo atveju buvo prašoma mamos nuraminti vaiką, bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais komunikuojant su vaiku ir aiškinant jam, kodėl jam reikia laikinai išsiskirti su mama, kur jis važiuos, kas pasirūpins jo gerove, kol bus vertinama šeimos situacija ir priimami kiti sprendimai.

Siekiame, kad tokie atvejai, kurie praktikoje yra ypatingai reti, nesikartotų. Šiuo atveju vaiko paėmimo iš šeimos procesas, kuriame su vaiko teisių gynėjais kartu dalyvavo ir policijos pareigūnai bei medikai, vyko šių metų rugsėjo mėnesį ir truko ilgesnį laiką nei visuomenei išplatintame vaizdo įraše, kuriame parodyta tik jautriausia jo dalis, neaprėpianti platesnio konteksto“, – teigia I. Skuodienė.

Atsakyme apgailestaujama, kad išplatintas vaizdo įrašas daug kam sukėlė neigiamų emocijų bei pridėta, kad vaiko teisių gynėjai kreipėsi į policiją.

„Vaiko teisių gynėjai visuomet stengiasi vadovautis Tarnybos vertybėmis, kurios pabrėžia vaiko balso, bendradarbiavimo, darbuotojų profesionalumo bei veiklos skaidrumo svarbą, todėl esame atviri prieš visuomenę ir pasiruošę prisiimti atsakomybę už kiekvieną situaciją, kurioje atsiduria ne tik individualus vaiko teisių gynėjas, bet ir visa Tarnyba.

Tad dėl šio atvejo Tarnyboje šiuo metu vyksta vidinis tyrimas, aiškinamasi situacija, bendradarbiaujama su policijos pareigūnais bei vertinami darbuotojų veiksmai“, – tvirtina I. Skuodienė.

REKLAMA

Naujienų portalui tv3.lt apie šią situaciją komentavo ir su situacija susipažinęs pareigūnas. Anot jo, kadangi mama su vaiku slapstėsi, tai berniukas, kuris šiaip jau turėjo būti trečios klasės mokinys, nė nelankė mokyklos.

„Kiek teko girdėti, mama veikė manipuliatyviai, vaiką nuteikinėjo prieš tėtį, prieš tėvą daug ikiteisminių, kad tėvas atseit skriaudžia, bet jie nepasitvirtindavo“, – pasakojo pareigūnas.

Detalesnį pareigūno komentarą skaitykite čia.

Vaizdo įrašu pasidalino pati mama

Vaizdo medžiaga, kaip atimamas vaikas, ir trumpu situacijos aprašymu pasidalino „Facebook“ profilyje pati mama.

Ji savo įraše tvirtina, kad Palangos vaiko teisės vaiką atėmė jau antrą kartą.

„Nors sūnus prašėsi pagalbos, teigė, kad tėvo aplinkoje patiria smurtą. Tačiau dėl visko apkaltino motiną ir nori susidoroti bei visam laikui atimti sūnų, kad patekęs į motinos aplinką negalėtų pasipasakoti apie patiriamus išgyvenimus ir motina negalėtų vaiko pristatyti pas kvalifikuotus specialistus.

Jau galiu suprasti, kodėl šioje sistemoje motinos išeina iš gyvenimo, žūsta vaikai ir viskas yra užglaistoma. Ši institucija už mokesčių mokėtojų mokesčius yra plati terpė nusikalstamai veikai“, – įraše tvirtino ji.

REKLAMA

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip vaiką nuo mamos atskiria vaiko teisių apsaugos specialistai ir kartu pasitelkia policiją. Šiuo vaizdo įrašu gyventojai masiškai dalinasi socialiniuose tinkluose.

Užfiksuotame įraše galima matyti, kaip vaiko teisių darbuotoja bando paimti vaiką iš mamos, o vaikas verkia, nenorėdamas jos paleisti.

„Mamyte“, – šaukia vaikas, kurį paima vaiko teisių darbuotoja.

Policijos darbuotojas tramdo mamą. Fone girdisi tiek vaiko, tiek mamos rėksmai.

Vaiko teisių darbuotoja paima vaiką ant rankų ir vedasi jį iš namų.

„Aš mirsiu“, – sako vaikas.

„Paleiskit!“ – šaukia berniukas.

Vaizdo įraše vaiko teisių darbuotoja aiškina, kad vaikas turi būti perkeltas į neutralią aplinką.

Vaikas išsigąsta, kad bus galimai vežamas pas tėtį, tačiau vaiko teisių apsaugos darbuotoja ramino, jog jį veš ne pas tėtį.

„Jis išgyveno viską vaikas, jis viską papasakojo“, – kalba kita moteris ir galimai sako apie vaiko tėtį.

„Prie vaiko šitaip negalima kalbėti“, – atsako vaiko teisių darbuotoja.

„Man bus viskas“, – šaukia vaikas.

Policija reikalavo, kad mama paleistų vaiką, tačiau vaizdo įraše ji atsisakė tą padaryti tol, kol nesužinos, kur vaikas bus vežamas.

„Neareštuok mamos“, – rėkia mažametis.

„Neareštuoju“, – atsako darbuotojai.