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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš SADM – naujausia žinia dėl išmokų: „Augs greičiau nei kainos“

2026-11-06 10:31 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 10:31
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Socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad baziniai dydžiai, nuo kurių priklauso įvairios socialinės pašalpos, išmokos ir kompensacijos, kitais metais augs 5 proc. Tadas Vinokuras mano, kad šios išmokos 2027 metais augs greičiau nei prekių ir paslaugų kainos.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad baziniai dydžiai, nuo kurių priklauso įvairios socialinės pašalpos, išmokos ir kompensacijos, kitais metais augs 5 proc. Tadas Vinokuras mano, kad šios išmokos 2027 metais augs greičiau nei prekių ir paslaugų kainos.

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„Kaip Finansų ministerija mato pagal rugsėjo mėnesio ekonominės raidos scenarijų, kaip jie prognozuoja, kad infliacija mažės ir sieks 3,3 proc., socialinės išmokos augs greičiau nei kainos. Daugiausia jos susijusios su BSI (bazinės socialinės išmokos – BNS) augimu, vien vaiko pinigai paliečia 500 tūkst. gyventojų“, – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete svarstant kitų metų valstybės biudžeto projektą penktadienį kalbėjo viceministras.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Įvairias socialines išmokas gauna apie 1 mln. gyventojų

Pasak jo, įvairias socialines išmokas gauna apie 1 mln. gyventojų: „Tiek asmenų gavo 2025 metais išmokas, susijusias su baziniu dydžiu. Ir tai reiškia, kad šitie pokyčiai – bazinių dydžių augimas – paliečia labai didelę dalį mūsų visuomenės.“ 

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Jo teigimu, šios išmokos gyventojų pajamas kitąmet vidutiniškai padidins 43,6 euro, o labiausiai nepasiturintiems jos didės daugiausiai – 6,2 proc.

„Labiausiai pasiturintiems procentinė išraiška auga mažiausiai. Daugiausiai didėja tų žmonių pajamos, kurie yra nepasiturintys“, – kalbėjo viceministras.

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Anot T. Vinokuro, didesnės išmokos bendrą skurdo lygį šalyje sumažins 1 procentiniu punktu, o vaikų skurdą – 1,1 punkto. Darbingo amžiaus žmonių skurdas, tikimasi, sumažės 0,2 punkto.

„Ryškiausias teigiamas pokytis matomas tarp senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia“, – teigė T. Vinokuras.

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Pasak jo, minimali alga kitąmet didės 8 proc., pensijos – vidutiniškai 10,4 proc.

Tuo metu ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Jūratė Dringelienė komitete teigė, kad biudžete trūksta lėšų žmonių su negalia poreikiams: „Dabartiniame 2027 metų biudžeto projekte yra tiktai apie 60 proc. reikiamo poreikio šitai sričiai.“

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„Pagrindinė problema yra visgi gavėjai. Jų daugėja. Ši sritis labai turi asignavimų didelį poreikį. Ir šiais metais buvo skirta 140,6 mln. eurų, tačiau iš vidinių resursų ir iš valstybės skolos. Šitai sričiai šiuose metuose jau yra skiriama 185,5 mln. eurų ir kitose metuose yra planuojama, kad poreikis sudarys 237,5 mln. eurų“, – kalbėjo ministerijos atstovė.

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Pasak jos, daugėja ir šalpos išmokų gavėjų.

„Apie 5 proc. kiekvienais metais auga gavėjų ir irgi reikalingas papildomas finansavimas kitąmet. Papildomas poreikis bus reikalingas iš valstybės skolos lėšų – apie 71 mln. eurų“, – teigė J. Dringelienė.

Jos teigimu, individualiai pagalbai planuojama suma nekinta jau kelerius metus – apie 130 mln. eurų: „Kadangi 2027 metais yra iš esmės išlaikomas 2026 metų (finansavimo– BNS) lygis. Ir jau gal kokie treti metai nėra asignavimai skiriami papildomi šiai sričiai“.

indeliai.lt

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