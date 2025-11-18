 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš pareigų traukiasi Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys

2025-11-18 12:56
2025-11-18 12:56

Iš pareigų traukiasi Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Iš pareigų traukiasi Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys.

0

„Sprendimas priimtas bendru sutarimu su ministre pirmininke Inga Ruginiene, atsižvelgiant į institucijos ateities prioritetus ir kanclerio asmeninius planus“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė Vyriausybės kanceliarija.

Atsistatydinus L. Rudžiui, laikinai kanclerio pareigas eis Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Justas Pankauskas.

Kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo eiti dar pernai gruodį, kai jį paskyrė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.

Anksčiau jis yra dirbęs „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku. L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas. 

