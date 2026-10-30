Iš pareigų traukiasi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Paliulionis

Kaip praneša GMPT Komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistas Tomas Bagdonas, tokį sprendimą tarnybos vadovas priėmė dėl asmeninių priežasčių.
„Palieku Tarnybą stipresnę – per beveik dvejus metus kartu nuėjome reikšmingą kelią, padėjome tvirtus pamatus nacionalinei Greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Stiprinome komandą, tobulinome procesus ir kūrėme tvirtesnį pagrindą bendrai Tarnybos veiklai ir ateities iššūkiams. Didžiausias mūsų darbo rezultatas – ne tik pasiekti tikslai, bet ir žmonės, jų profesionalumas, atsakomybė bei tikėjimas bendru tikslu. Išeinu su dėkingumu už pasitikėjimą, bendrystę ir įsitikinimu, kad Tarnybos stiprybė slypi žmonėse, kurie ją kuria kiekvieną dieną“, – pranešime cituojamas D. Paliulionis.
Tiesa, kaip anksčiau skelbė naujienų portalas „15min“, šias pareigas D. Paliulionis buvo nusprendęs palikti lapkričio 3-ąją. Kartu su juo pasitraukti nusprendė ir jo patarėjas Tomas Bagdonas.
Spalio 30-ąją naujienų portalas pranešė, kad trauktis nusprendė dar viena vadovybės darbuotoja – pavaduotoja medicinai Ilona Kajokaitė.
„Tai mano paskutinė, kaip pavaduotojos, darbo diena“, – „15min“ sakė ji.
Portalo šaltinių teigimu, šiuo metu GMPT darbuotojai renka parašus peticijai, kuria kategoriškai prieštarauja laikinuoju vadovu vietoje D. Paliulionio paskirti Vilniaus filialo vadovą Tadeušą Rodzą.
„Viešojoje erdvėje ne kartą buvo keliami klausimai dėl T. Rodzo ankstesnės vadovavimo veiklos, priimtų sprendimų ir taikytų vadovavimo metodų. Negalime ignoruoti ir jo atleidimo iš Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo pareigų 2017 metais. Tuomet viešai buvo nurodomi šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai. Manome, kad tokios aplinkybės, įvertinus ir jų galutinį teisinį statusą, turi būti išsamiai išnagrinėtos prieš skiriant asmenį vadovauti visos Lietuvos greitosios medicinos pagalbos sistemai“, – nurodoma „15min“ pasidalintoje GMPT darbuotojų peticijoje.
Šį dokumentą, kaip skelbia naujienų portalas, penktadienio rytą pasirašė „kelios dešimtys“ GMPT darbuotojų.
D. Paliulionis GMPT vadovavo nuo 2024 metų.
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