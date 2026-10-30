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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovybė byra: traukiasi dar viena pavaduotoja

2026-10-30 14:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-30 14:30
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Nuo lapkričio 3 d. iš pareigų traukiantis Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) vadovui Donatui Paliulioniui bei jo pavaduotojui Tomui Vasiliauskui, pareigas palieka dar viena pavaduotoja – Ilona Kajokaitė, skelbia naujienų portalas „15min“.

Greitoji (nuotr. Elta)

Nuo lapkričio 3 d. iš pareigų traukiantis Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) vadovui Donatui Paliulioniui bei jo pavaduotojui Tomui Vasiliauskui, pareigas palieka dar viena pavaduotoja – Ilona Kajokaitė, skelbia naujienų portalas „15min“.

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Apie savo apsisprendimą trauktis iš šiuo užimamų pavaduotojos medicinai pareigų penktadienį naujienų portalui patvirtino pati I. Kajokaitė. 

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„Tai mano paskutinė, kaip pavaduotojos, darbo diena“, – „15min“ sakė ji. 

Portalo šaltinių teigimu, šiuo metu GMPT darbuotojai renka parašus peticijai, kuria kategoriškai prieštarauja laikinuoju vadovu vietoje D. Paliulionio paskirti Vilniaus filialo vadovą Tadeušą Rodzą. 

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„Viešojoje erdvėje ne kartą buvo keliami klausimai dėl T. Rodzo ankstesnės vadovavimo veiklos, priimtų sprendimų ir taikytų vadovavimo metodų. Negalime ignoruoti ir jo atleidimo iš Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo pareigų 2017 metais. Tuomet viešai buvo nurodomi šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai. Manome, kad tokios aplinkybės, įvertinus ir jų galutinį teisinį statusą, turi būti išsamiai išnagrinėtos prieš skiriant asmenį vadovauti visos Lietuvos greitosios medicinos pagalbos sistemai“, – nurodoma „15min“ pasidalintoje GMPT darbuotojų peticijoje. 

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Šį dokumentą, kaip skelbia naujienų portalas, penktadienio rytą pasirašė „kelios dešimtys“ GMPT darbuotojų. 

Kaip naujienų portalui nurodė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Komunikacijos skyriaus vedėja Ramunė Vaičiulytė, sprendimą laikinuoju vadovu skirti T. Rodzą priėmė ministerijos kancleris Liutauras Vičkačka. 

Naujienų portalas spalio 29-ąją pranešė, kad dabartinis GMPT vadovas D. Paliulionis iš pareigų traukiasi nuo lapkričio 3 dienos. Kartu su juo darbą pranešė paliekantis ir jo pavaduotojas T. Vasiliauskas. 

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