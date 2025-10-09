Iš parduotuvių nuolat vogęs mažeikiškis atsakys baudžiamąja tvarka

Baudžiamosios bylos duomenimis, rugsėjo 5 dieną 45-erių kaltinamasis iš vienos Mažeikių parduotuvės pavogė alkoholinių gėrimų. Grįžęs į tą pačią parduotuvę po valandos, jis iš lentynų pasiėmė dar gėrimų, maisto prekių ir praėjo pro kasą nesusimokėjęs. Anot teisėsaugos, po paros vyras vėl apsilankė šioje parduotuvėje, įtariama, pavogdamas dar daugiau maisto ir gėrimų. Tą pačią dieną, nepraėjus nei valandai, į parduotuvę jis vėl grįžo vogti maisto prekių.
Kaip pranešė prokuratūra, per ikiteisminį tyrimą taip pat nustatyta, kad K. L. po kelių dienų apsilankė kitoje Mažeikiuose esančioje ne maisto prekių parduotuvėje. Per tris dienas vyras, manoma, iš jos pavogė parfumuoto ir tualetinio vandens už daugiau nei 500 eurų.
Įtariama, kad vogdamas nedidelį kiekį, mažos vertės prekių, vyras siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Prokuratūros vertinimu, kaltinamasis vogė, tęsdamas savo nusikalstamą veiką ir veikdamas vieninga tyčia, todėl jam pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį ir už tai numatoma baudžiamoji, o ne administracinė atsakomybė.
Pastaruoju metu pareigūnai iš parduotuvių nuolat vagiantiems asmenims pradėjo taikyti baudžiamąją atsakomybę ir vagystes kvalifikuoja kaip vieną tęstinį nusikaltimą. Iki tol už tokias daugkartines vagystes iš prekybos vietų dažniausiai grėsdavo tik administracinė atsakomybė.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
ELTA primena, kad pavasarį policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sakė, kad daug vagysčių įvykdoma iš prekybos centrų, o prekybininkai nepakankamai investuoja į brangią apsaugą. Todėl, anot policijos vadovo, „vagys-verslininkai į prekybos centrus eina kaip į darbą“.
Pernai Lietuvoje registruota 12,4 tūkst. vagysčių, ištirta tik pusė jų. 2023 m. buvo registruota 10,7 tūkst. vagysčių, iš jų ištirti pareigūnams pavyko tik 4,8 tūkst.
