NKVC teigimu, ja siekiama kelti gyventojų nerimą ir mažinti pasitikėjimą Lietuvos institucijų gebėjimu kovoti su kontrabanda bei užtikrinti valstybės sienos apsaugą.
„Tai jau antras tokio pobūdžio atvejis per keleto savaičių laikotarpį. Pirmą kartą masiškai platinti teiginiai apie neva į Lietuvą patenkančias nuodingas cigaretes iš Baltarusijos. Dabar skleidžiama dezinformacija apie tariamai nevaržomai veikiančius kontrabandininkus, SMS žinutėmis verbuojančius pasienio gyventojus“, – išplatintame komentare nurodė NKVC.
NKVC įspėja apie informacinę operaciją pasienyje, kuria siekiama kelti gyventojų nerimą
Centras pažymėjo, kad šalies institucijos žino apie bandymus verbuoti Lietuvos piliečius įvairioms neteisėtoms veikoms, tačiau šiuo konkrečiu atveju tarnybos nėra gavusios nė vieno tiesioginio gyventojų pranešimo, patvirtinančio laiške aprašomą tokių SMS žinučių gavimą.
„Todėl šią situaciją pirmiausia vertiname, kaip informacinę operaciją, kurios tikslas yra kelti gyventojų nerimą ir mažinti pasitikėjimą Lietuvos institucijomis. Tuo pačiu visiškai atmesti ir kitų šios operacijų tikslų (pvz., verbuoti asmenis) negalime“, – pabrėžė NKVC.
Centro teigimu, abiem atvejais naudojama ta pati schema: prisidengiant tariamu gyventojo liudijimu ar neva patikimais šaltiniais, redakcijoms ir tarnyboms pateikiama sensacinga istorija, siekiant išprovokuoti kuo platesnį jos aptarimą ir nepamatuotą institucijų reakciją.
Taip pat naudojamasi žiniasklaida, kad nepatikrintas pasakojimas įgytų patvirtintos naujienos svorį. Vėliau publikacijos ir institucijų komentarai gali būti naudojami tolesnei šio pasakojimo sklaidai.
NKVC atkreipė dėmesį, kad su šia operacija susijęs turinys platinamas ir spalio pabaigoje sukurtoje „Facebook“ paskyroje „Pasienis Live“.
Pastarojo laiško siuntėju prisistatantis asmuo tariamai gautą SMS taip pat paskelbė neseniai sukurtame savo profilyje, kuriam būdingi neautentiško elgesio požymiai. NKVC fiksuoja, kad šios dezinformacijos matomumas dirbtinai didinamas botų ir kitų neautentiškų paskyrų komentarais bei pasidalijimais. Taip kuriamas įspūdis, kad „istorija“ sulaukia plataus visuomenės dėmesio ir ją patvirtina daugybė žmonių.
„Tikėtina, operacijos tikslas yra platesnis nei vienos klaidinančios žinios paskleidimas. Siekiama įtvirtinti įspūdį, kad padėtis pasienyje nevaldoma, tarnybos nepajėgios veikti, o gyventojai palikti likimo valiai. Tokia veikla atitinka informacinio poveikio, naudojamo hibridinėms grėsmėms kurti, techniką“, – teigė NKVC.
Anot centro, Lietuvos tarnybos ir institucijos bendradarbiauja, keičiasi informacija ir tikrina platinamus teiginius. NKVC koordinuojama analitikų komanda tęsia operacijos, jos sklaidos tinklo ir susijusių paskyrų analizę, siekdama nustatyti operacijos organizatorius bei galimas sąsajas su priešiškomis valstybėmis.
Gyventojai raginami kritiškai vertinti „sensacingas“ žinias, neplatinti nepatikrintų teiginių, o gavus įtartiną žinutę išsaugoti jos originalą, siuntėjo duomenis bei gavimo laiką ir informaciją perduoti policijai arba Valstybės sienos apsaugos tarnybai.
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