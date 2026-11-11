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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje ramybę buvo sudrumstę 2 skirtingi objektai

2026-11-11 03:00 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 03:00
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Nuo antradienio vakaro dalyje Lietuvos galiojęs geltono arba raudono lygio oro pavojus yra atšauktas visoje šalyje, galimam dronui palikus šalies teritoriją, nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Vilmantas Vitkauskas. ELTA / Žygimantas Gedvila
GALERIJA (37)

Nuo antradienio vakaro dalyje Lietuvos galiojęs geltono arba raudono lygio oro pavojus yra atšauktas visoje šalyje, galimam dronui palikus šalies teritoriją, nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.

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„Gavome pranešimą, kad objektas, dronas išskrido iš Lietuvos teritorijos į Latvijos teritoriją, už tai atšaukiami visi pavojaus signalai, kurie buvo išplatinti įvairiose Lietuvos apskrityse“, – LRT radijui sakė V. Vitkauskas.

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FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Kas žinoma apie oro pavojų Lietuvoje?

Jis pažymėjo, kad pakartotinių galimos oro grėsmės incidentų tikimybė likusią nakties dalį yra žema.

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„Tas intensyvumas, kurį fiksavome Rusijos, Baltarusijos teritorijoje, atrodo, kad aprimsta, tad tikėkimės, kad šiandien daugiau tų incidentų nebus ir nesikartos tokios situacijos, ką turėjome nuo vakar vakaro“, – nurodė NKVC vadovas.

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Trečiadienį po vidurnakčio raudonas oro pavojus paskelbtas Druskininkų ir Lazdijų rajonuose, vėliau – Marijampolės apskrityje, dalyje Kauno ir Panevėžio apskričių.

Anksčiau, antradienio vakarą, Vilniaus bei Utenos apskrityse buvo paskelbtas geltonas oro pavojus, jis išnyko galimam dronui pasiekus Latviją.

Dėl galimo oro pavojaus iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai.

V. Vitkausko teigimu, antradienio vakarą ir trečiadienio naktį Lietuvoje ramybę buvo sudrumstę du skirtingi objektai.

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„Pirmas pranešimas apie 23 val. mus pasiekė, kad iš Baltarusijos pusės artėja dronas, faktiškai link Švenčionių, Ignalinos krypties. Ir maždaug po pusvalandžio ta informacija nepasitvirtino, objektas nekirto mūsų sienos. Jis greičiausiai įskrido į Latviją. Paskui po geros valandos ir Latvijoje atšauktas pavojus, bet Latvijoje arba prie Latvijos fiksuoti trys dronai“, – sakė NKVC vadovas.

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Anot jo, kita situacija susiklostė pietinėje Lietuvos dalyje – gauta informacijos, kad dronas artėja link Druskininkų.

„Tuomet jis greičiausiai maždaug ties Lazdijais įskrido trumpam į Lenkijos teritoriją, tada vėl grįžo į Lietuvos teritoriją ir pagal pranešimus, kuriuos esame užfiksavę iš radaro ir iš gyventojų pranešimų, jis faktiškai judėjo grynai nuo Marijampolės pusės į šiaurinę pusę ir ties Pasvalio rajonu kirto sieną – įskrido į Latviją visiškai neseniai“, – teigė V. Vitkauskas.

Jo duomenimis, šį droną naikintuvai sekė, bet negalėjo numušti.

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