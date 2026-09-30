Iš Lietuvos pasienio – naujausia žinia: stiprinama apsauga, įrengti nuleidžiami vartai

Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sieną su Baltarusija saugančios VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože.
Stiprinama pasienio apsauga
VSAT teigimu, šioje vietoje Kapčiamiesčio pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną bei manevravimą palei upę. Tikimasi, kad naujas statinys leis pareigūnams operatyviau pasiekti strateginę vietą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams.
Maros upe dalyje ruožo teka palei Lenkijos ir Baltarusijos siena. Vėliau ties trišaliu tašku upė pasuka į Lietuvos teritoriją ir čia jau pradeda eiti Lietuvos bei Baltarusijos siena.
Naujai įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytu panašiu barjeru.
VSAT pažymi, kad dabar į ES bandantys įsibrauti neteisėti migrantai jau nebegalės bandyti per Marą kirsti sieną iš Baltarusijos teritorijos.
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