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Pasienyje su Baltarusija – būrys svetimšalių: VSAT teko ėmėsi priemonių

2026-09-30 08:04 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 08:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija – būrys svetimšalių: VSAT teko ėmėsi priemonių (BNS nuotr.)

 Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

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Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,6 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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VILNIUS
VILNIUS
2026-09-30 08:53
Bolt wolt užsieniečiai, yra terpė per kuria vykdoma hibridinė ataka prieš Lietuvą. Gyvenu Vilniuje visą gyvenimą, ir matau kad Vilniaus gatvės virsta savartynu. Teisių jie turbut gyvenime neturėjo. Viename ruože pažeidžia ket tris kart, nors atrodo jau nėr kur daugiau pažeisti. Automobiliai numesti ant sankryžų, kol neša pica, Vilnius stringa kamščiuose.
Migracija turi būti numeris vienas tema politikoje. Nuo to apkraunama sveikatos systema, pavojus nacionaliniam saugumui ir tapatybei.
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