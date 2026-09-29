Skelbia naujausią žinią iš pasienio su Baltarusija

Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,6 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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