Iš arti: lėktuvo katastrofos vietoje – apokaliptiniai vaizdai

Stebint vaizdus, kurie užfiksuoti po aviakatastrofos, galima drąsiai teigti, kad pasisekė, jog per šį sukrečiantį incidentą išvengta daugiau aukų.

Mat nukritus lėktuvui įvyko sprogimas, o, anot pareigūnų, po to orlaivis dar kelis šimtus metrų čiuožė žeme. Viskas nutiko vietoje, kuri nėra tankiai apgyvendinta, tačiau kurioje vis tiek stovi keletas gyvenamųjų namų.

Sudužusio lėktuvo katastrofa (10 nuotr.) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) Sudužęs lėktuvas (nuotr. skaitytojo) +6 Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Sudužusio lėktuvo dalis (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo) Įvykio vieta (nuotr. skaitytojo)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sudužusio lėktuvo katastrofa

Vieną iš tokių namų dalis lėktuvo ir užkabino bei apgadino. Taip pat nuo lėktuvo užsiliepsnojo ir sudegė mažiausiai du lengvieji automobiliai, nukentėjo keli lauko pastatai. Įvykio vietoje matosi įvairios duženos, lėktuvo nuolaužos.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniuje pirmadienio rytą nukritus lėktuvui, atliekamas ikiteisminis tyrimas ne tik dėl galimos įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto, bet ir dėl galimo tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo, pranešė prokuratūra.

REKLAMA

„Atsižvelgiant į pradinius duomenis apie įvykį, ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 278 str. „Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas“ 2-ąją dalį, kuri numato atsakomybę dėl šios nusiklastamos veikos žuvus žmogui, žmonėms patyrus sunkius sužalojimus ar labai didelę turtinę žalą bei pagal Baudžiamojo kodekso 279 straipspnį „Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas“, – teigiama Generalinės prokuratūros pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (29 nuotr.) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) +25 Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta

Šiuo metu ikiteisminiam tyrimui vadovauja, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama nustatyti faktines įvykio aplinkybes bei jį lėmusias priežastis.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (39 nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +35 Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta) Lėktuvo katastrofa Vilniuje (nuotr. Elta)

(39 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje ant gyvenamojo namo nukrito lėktuvas

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

REKLAMA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

REKLAMA

Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (57 nuotr.) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) +53 Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(57 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.