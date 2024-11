Vilniuje sudužęs lėktuvas: aiškėja daugiau apie patį orlaivį ir jo savininkę

Aiškėja, kad 31 m. senumo orlaivis priklausė ne minėtai siuntų bendrovei, o Ispanijos oro linijų bendrovei, kuri teikia orlaivių nuomos, krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas.

A Swiftair 737-400 operated for DHL crashed in a residential area short of the runway while attempting to land in Vilnius this morning at approximately 03:30 UTC. https://t.co/FxzJhUlLZL pic.twitter.com/IylMZiFKtf