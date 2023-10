Ingrida Šimonytė paaiškino, kodėl dalyvaus prezidento rinkimuose: „Aš ilgai nevyniosiu į vatą“

„Pirminiai rinkimai turi ir tokią galimybę įvykti“, – po prezidiumo posėdžio kalbėjo konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

„Kandidatai, įvertinę premjerės geriausias galimybes atstovauti tas vertybes, kurios yra aktualios visiems partijos nariams, parėmė Ingridą Šimonytę“, – pridūrė jis.

TS-LKD lyderis nenoriai komentavo politologų įžvalgas, kad konservatorių lyderiai už uždarų durų nusprendė, kas bus partijos kandidatas prezidento rinkimuose.

„Kai kurie politologai turi labai daug nuomonių, kas vyksta konservatorių partijoje. Ne visada pataiko. Man suspėti paskui kiekvieną pakomentuoti yra sudėtinga“, – kalbėjo G. Landsbergis.

„Aš ilgai nevyniosiu į vatą ir labai daug nešnekėsiu daug dalykų, nes gausis kaip tame Šveiko matrase, kur po vieną šiaudą traukia traukia ir nežinia, kur baigiasi. Yra labai aiški pasaulėžiūra, kurią, aš manau, turiu teisę drįsti atstovauti.

Tai yra proeuropietiškos dešinės, kuri nėra jokiu būdu radikali. Manau, kad tokio kandidato reikia rinkimuose, nes nemažai bus įvairios radikalios retorikos ar kažkokių radikalesnių kandidatų. Kairėje bus, neabejotinai, labai daug kandidatų.

<...> Dešinė turi turėti savo kandidatą ir turėti kandidatą, kuris yra ne radikalas, nuosaikus, proeuropietiškas žmogus. Manau, kad toks žmogus ir esu“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Paklausta, kaip suderins rinkiminę kampaniją ir premjerės darbą, I. Šimonytė tvirtino, kad jau yra dalyvavusi rinkimuose, žino, kaip ji atrodo.

„Man atrodo, kad buvęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis buvo pasiėmęs atostogas tada, kada buvo pats kampanijos įkarštis. Tai aš lygiai tą patį padarysiu ir suderinsiu“, – aiškino premjerė.

Ji tikino, kad kiti skyrių iškelti konservatoriai patys apsisprendė nedalyvauti pirminiuose rinkimuose.

„Tikrai ne mano spaudimas, ne partijos vadovybės nutarimas, ne kažkas. Partijos vadovybė negalėtų pasakyti, kad mano sprendimą žinojo, tokiu būdu negalėjo kalbinti ir kitų kandidatų atsisakyti“, – tvirtino I. Šimonytė.

Daugiausia Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) skyrių palaikymo sulaukę kandidatai nutarė nekonkuruoti su premjere Ingrida Šimonyte dėl partijos kandidato į prezidentus nominacijos.

Trečiadienį Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, krašto apsaugos bei socialinės apsaugos ir darbo ministrai Arvydas Anušauskas ir Monika Navickienė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pranešė, kad nesieks tapti partijos kandidatais į prezidentus.

Anksčiau tokį pat sprendimą paskelbė partijos lyderis, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Aš manau, kad jeigu premjerė eina į rinkimus, tai, be abejonės, aš tikrai į atrankinius turus nepretenduoju“, – trečiadienį Vilniuje žurnalistams sakė A. Anušauskas.

Jis tvirtino kolegas anksčiau įspėjęs, kad kandidatuojant premjerei Ingridai Šimonytei jis pirminiuose partijos rinkimuose nedalyvausiantis, nepaisant to, kad jo reitingai aukštesni nei Vyriausybės vadovės.

„Aš taip nesureikšminu reitingų, žinot, politikoje (...) vienas plius vienas ne visada lygu dviem, gali būti ir priešingai, čia veikia kiti dėsniai. Manau, kad matant įvairius skaičiavimus, reitingus, kartais jie pervertinami“, – teigė A. Anušauskas.

Apie nedalyvavimą pirminiuose kandidato rinkimuose trečiadienį pranešė ir M. Navickienė.

„Priėmiau sprendimą nekandidatuoti vidiniuose Tėvynės sąjungos rinkimuose siekiant nominacijos dalyvauti prezidento rinkimuose. Tikrai remsiu, palaikysiu premjerės I. Šimonytės kandidatūrą šiuose rinkimuose“, – BNS sakė M. Navickienė.

Anot jos, I. Šimonytė yra stipriausia partijos kandidatė per prezidento rinkimus, be to, ji sulaukė didžiausio skyrių pasitikėjimo.

Seimo vicepirmininkas P. Saudargas BNS sakė, kad jo sprendimą nesiekti nominacijos taip pat lėmė premjerės sprendimas dalyvauti pirminiuose partijos rinkimuose.

„Manau, kad Ingridos Šimonytės apsisprendimas tapti TS-LKD kandidate prezidento rinkimuose yra stiprus žingsnis. Politika yra komandinis darbas. Siekiant politinių pozicijų, svarbu ne tik „aš noriu“, bet ir tai, ar tave ten mato žmonės, ar palaiko bendraminčiai. Todėl privalau įvertinti tai, kad į Europos Parlamentą mano kandidatūrą iškėlė net 45 skyriai (į prezidentus – 41)“, – teigė politikas.

Jis sakė apsisprendęs kandidatuoti į Europos Parlamentą.

„Manau, kad ant dviejų kėdžių vienu metu sėstis negerai“, – pridūrė jis.

NSGK pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, I. Šimonytei paskelbus apie kandidatavimą TS-LKD turi susitelkti aplink Vyriausybės vadovę ir paremti jos siekį tapti valstybės vadove.

Premjerė trečiadienį pranešė, kad varžysis dėl TS-LKD kandidato į prezidentus nominacijos.

„(...) taip, išbėgsiu į aikštelę TSLKD primariuose. Kodėl? Na, 60+ skyrių nominacija įpareigoja“, – savo paskyroje „Facebook“ trečiadienį informavo Vyriausybės vadovė.

„Motyvų daug ir įvairių, bet sudėjus viską į vieną mintį – noriu, kad nuosaikūs, proeuropietiškos dešinės Lietuvos piliečiai tikrai turėtų už ką įmesti balsą“, – tvirtino ji.

Pretendentus, pasiryžusius kovoti dėl valdančiosios TS-LKD kandidato į prezidentus nominacijos, trečiadienį tvirtins partijos prezidiumas. Prieš tai juos siūlė partijos skyriai ir bendruomenės.

Partijos duomenimis, I. Šimonytės kandidatūrą pasiūlyta siūlyta 66 kartus, G. Landsbergio – 64, M. Navickienės – 62, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno – 54, krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko – 42, Seimo vicepirmininko Pauliaus Saudargo – 41 kartą.

Numatoma, kad šių metų lapkričio 11 ir 12 dienomis TS-LKD organizuos atvirus pirminius kandidatų į prezidentus rinkimus. Juose galės balsuoti partijos nariai ir jos rėmėjai.

Lietuvoje prezidento rinkimai vyks 2024 metų pavasarį. Visuomenės apklausų duomenimis, dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda juose yra ryškiausias favoritas, į populiariausiųjų trejetą taip pat patenka advokatas Ignas Vėgėlė ir premjerė I. Šimonytė.

G. Nausėda ir I. Vėgėlė sprendimus dėl dalyvavimo rinkimuose žada paskelbti vėliau šiemet.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga rinkimuose kelia buvusį sveikatos apsaugos ministrą, Seimo narį Aurelijų Verygą, apie kandidatavimą paskelbė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška, jį remia Lietuvos regionų partija.