Ingrida Šimonytė apie tai, kaip atrodys šių metų Kalėdos: bus didelis skirtumas nuo pernai

„Tokie sprendimai yra priimti ne vienoje šalyje, tiek mūsų kaimyninėje Latvijoje ne taip seniai buvo priimti. Tiesą sakant, jie yra susiję su didesne rizika, su kuria susiduria arba gali kelti savo klientams, pacientams, jei kalbame apie mediciną, žmonės, dirbantys šioje sistemoje.

Vakar šis klausimas buvo svarstomas Trišalėje taryboje, Vyriausybė suderinusi įstatymų paketą tuos siūlymus pateiks Seimui, o ar Seimas pritars – bus Seimo valia“, – teigė ji LRT radijo laidai „Ryto garsai".

Jei toks sprendimas būtų priimtas, neatmetama, kad kiltų nemažai klausimų, ar nėra pažeistos žmogaus teisės nesiskiepyti. Tačiau I. Šimonytė sako, kad žmonėms, kurie dirbą riziką kitiems asmenims keliantį darbą, visuomet reikėjo reguliariai tikrintis sveikatą, todėl ir čia neturėtų kilti problemų tai darant.

„Profilaktiniai sveikatos patikrinimai nėra didelė naujiena ir tam tikras įsitikinimas, kad žmonės neserga tuberkulioze ar kitomis užkrečiamomis ligomis, nėra didelė naujiena nei sveikatos, nei švietimo sistemoje“, – nurodė jis.

Nors ir užsikrėtimo koronaviruso atvejų skaičius šiai dienai panašus į praėjusių metų, didžiosios šventės skirsis nuo pastarųjų, sako premjerė Ingrida Šimonytė.

„Manau, bus didelis skirtumas nuo to, ką išgyvenome praėjusiais metais, kai iš esmės asmeniniai kontaktai per didžiąsias šventes buvo labai apriboti – nevyko mišios ir buvo gana sudėtinga situacija. Tai nepaisant to, kad girdis daug pasipiktinimo ir burbuliavimo įvairiais apribojimais, kurie dabar yra nustatyti, aš noriu pabrėžti, kad nors atvejų skaičius yra panašus kaip ir praėjusiais metais, asmeninio gyvenimo apribojimų jokių nėra taikoma“, – antradienio laidoje „Ryto garsai“ sakė premjerė.

Taip pat Seime ketinama pradėti rinkti parašus dėl interpeliacijos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Interpeliacijos klausimus formulavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kurie yra nepatenkinti ministro darbu valdant pandemiją.

Premjerė interpeliaciją vertina kaip normalų procesą ir primena, kad buvusiam sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai dar kadencijos pradžioje taip pat buvo pradėta interpeliacija.

„Čia yra natūralus politinis žingsnis iš opozicijos pusės. Aš į interpeliaciją žiūriu kaip į galimybę atsakyti į užduodamus klausimus. Tiesą, šiek tiek keista, kad tie klausimai nėra užduodi kituose formatuose, pavyzdžiui, Vyriausybės valandos metu ar kitomis progomis, kai ministras tikrai gali Seimo nariams atsakyti į klausimus“, – sakė ji.