Inga Ruginienė susitinka su profesinių sąjungų atstovais aptarti jų lūkesčių

2025-11-06 06:15 / šaltinis: BNS
2025-11-06 06:15

Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį susitinka su profesinių sąjungų atstovais aptarti jų lūkesčių. 

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

0

Kaip BNS sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, tai reguliarus darbinis susitikimas. 

„Pasikalbėjimo tikslas – išgirsti profsąjungas, jų lūkesčius. Tai darbinis, reguliarus susitikimas, toks anksčiau buvo ir su darbdavių, Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Taip ir dabar. (...) Ko gero, bus keliami klausimai ir dėl gausesnių kolektyvinių sutarčių“, – sakė I. Dobrovolskas. 

Anot jo, susitikime dalyvaus Pramonės profesinių sąjungų federacijos, Geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo, profesinės sąjungos „Solidarumas“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Kultūros darbuotojų profesinės sąjungos atstovais.

