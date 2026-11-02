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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė Kišiniove dalyvaus forume apie investicijas į priežiūros sistemas

2026-11-02 08:11 / šaltinis: ELTA
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2026-11-02 08:11
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Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė lankysis Kišiniove, Moldovoje, kur dalyvaus aukšto lygio politikos forume „Investicijos į priežiūros sistemas siekiant įtraukaus ekonomikos augimo ir lyčių lygybės“. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė lankysis Kišiniove, Moldovoje, kur dalyvaus aukšto lygio politikos forume „Investicijos į priežiūros sistemas siekiant įtraukaus ekonomikos augimo ir lyčių lygybės“. 

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Forume bus aptariama, kaip investicijos į vaikų priežiūrą, vyresnio amžiaus žmonių globą ir kitas priežiūros paslaugas gali prisidėti prie ekonomikos augimo, socialinio saugumo ir lyčių lygybės stiprinimo. 

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Ministrė pasisakys aukšto lygio politinio dialogo sesijoje, skirtoje valstybių bendradarbiavimui kuriant prieinamas, tvarias ir į žmogaus poreikius orientuotas priežiūros sistemas. 

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Anot ministrės atstovų, savo pasisakyme I. Ruginienė pristatys Lietuvos patirtį stiprinant šeimos politiką, sudarant palankesnes sąlygas derinti darbą ir šeimos įsipareigojimus bei plėtojant integruotą ilgalaikės priežiūros sistemą. 

Forume bus pristatyta Europos ir Centrinės Azijos priežiūros sistemų veiksmų darbotvarkė 2026–2030 metams.

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