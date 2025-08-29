Į NSGK pirmininkus socialdemokratai siūlo Sinkevičių, į Švietimo komitetą – Šukevičienę

„Partijos prezidiumas rekomenduoja Rimantą Sinkevičių, kuris turi didelę patirtį. Komiteto nariai yra gana solidūs, žinome, kad ir Saulius Skvernelis planuoja dirbti tame komitete. Reikalinga visokeriopa patirtis vadovaujant tokiam komitetui“, – Eltai teigė R. Motuzas.
„Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė yra siūloma į kultūros ministres, jeigu patvirtins ir taps Vyriausybės nare, partijos prezidiumas (į jos vietą – ELTA) rekomenduoja Jurgitą Šukevičienę. Ji yra pedagogė, turi didelę patirtį, savivaldybėje kuravo švietimo klausimus“, – akcentavo jis.
Pasak politiko, naujieji komitetų pirmininkai turėtų būti tvirtinami prasidėjus Seimo rudens sesijai. Visgi, anot jo, sprendimas dėl NSGK vadovo turėtų būti priimtas greičiau, mat šis komitetas pasikeitus koalicijos sudėčiai liks be pirmininko.
„Turbūt, NSGK bus greitesnis procesas. Rugsėjo 10 d. prasideda Seimo sesija ir darbą pradeda nauja koalicija“, – kalbėjo R. Motuzas.
Iki šiol NSGK pirmininko pareigas eina demokratas Giedrimas Jeglinskas. Visgi, socialdemokratams šią savaitę pasirašius koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nuo rugsėjo nebedirbs valdančiojoje daugumoje.
Tuo metu keičiant Vyriausybės sudėtį dabartinė ŠMK vadovė V. Aleknavičienė siūloma pakeisti kultūros ministrą Šarūną Birutį.
Pagal naują koalicinę sutartį, socialdemokratai išlaikys pirmininkų pozicijas Aplinkos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetuose. Pasak R. Motuzo, pastarųjų vadovai keičiami nebus.
Partijoms pateikus savo siūlymus, dėl komitetų pirmininkų dar turės balsuoti jų nariai. Vėliau šie sprendimai tvirtinami Seimo plenariniame posėdyje.
ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtame LSDP prezidiume taip pat paaiškėjo visi partijos kandidatai į ministerijas. Finansų ministrą Rimantą Šadžių turėtų keisti viceministras Kristupas Vaitiekūnas, Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Eugenijų Sabutį – viceministras Juras Taminskas. Kultūros ministrą Š. Birutį turėtų pakeisti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė V. Aleknavičienė. Tuo metu į socialinių reikalų ir darbo ministrės pareigas turėtų būti siūloma parlamento Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė, kuri pakeis iki šiol šiai ministerijai vadovavusią premjerę Ingą Ruginienę.
Į Seimo pirmininkus socialdemokratai apsisprendė siūlyti Juozą Oleką.
