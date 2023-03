Į Lietuvą sugrįžo pirmieji gandrai

Puslapyje taip pat pasidalinta gandrų nuotraukomis.

„Nors orai tikrojo pavasario dar neprimena, tačiau to šaukliai jau pasirodė. Laikoma, kad apytiksliai kovo 25 d. sugrįžta gandrai (gandro šventė), tačiau skirtingais metais visaip būna. Be to, ne visi grįžta vienu metu, nors ir daugelis gana punktualiai laikosi skrydžio „grafikų“.

Kaip rašo Žuvinto biosferos rezervatas: „per paskutinį ketvirtį amžiaus vos penkis kartus gandrai parskrido didesne, nei penkių dienų paklaida, anksčiausiai 1997 m. kovo 4 d. ir vėliausiai – 1996 m. balandžio 3 d. Įdomumo dėlei verta paminėti – praeityje gandrai parskrisdavo kiek vėlyvesnėmis datomis. Štai 1966 - 1985 metų laikotarpiu vidutinė gandrų parskridimo į Žuvintą data buvo kovo 27-oji.“

Taigi, pirmieji gandrai jau sugrįžo, tačiau kiti dar gali būti ties kokia Bulgarija ar Rumunija ir visai neskuba į Lietuvą. Iki kovo 25-osios dar daugiau nei dvi savaitės. O kaip yra pas jus kaime/sode, ar jau pasirodė neatsiejami pavasario šaukliai“, – rašoma įraše.

Pavasario dar teks palaukti: netrukus vėl kils pūga, spustels ir -15 laipsnių šaltis

Artimiausią parą vėjas nurims, krituliai atsitrauks, tačiau tik trumpam, prognozuoja sinoptikai.

Kovo 9-os naktį nepastoviai debesuota. Vietomis truputį pasnigs. Pirmoje nakties pusėje šiauriniuose rajonuose kai kur pustys. Daugelyje rajonų susiformuos plikledis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Žemiausia temperatūra 3–8, pragiedrėjus vietomis 9–11 laipsnių šalčio. Dieną nepastoviai debesuota. Be kritulių. Vietomis plikledis. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Kovo 10-os naktį be žymesnių kritulių, dieną daug kur pasnigs, kai kur pustys. Temperatūra naktį 4–9, vietomis 10–15 laipsnių šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Kovo 11 d. krituliai. Vietomis lijundra, plikledis, dieną kai kur pustys, kils trumpa pūga. Vėjas naktį rytinių krypčių, 6–11 m/s, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, kai kur pietrytinėje šalies pusėje 5 laipsnių šilumos.

Kovo 12 d. daug kur protarpiais pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Kovo 13 d. daugelyje rajonų krituliai, naktį daugiausia nedideli. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, dieną 3–8 laipsniai šilumos.

Kovo 8 d. duomenimis daugelyje Lietuvoje rajonų stebimas nedidelis 1–29 cm vandens lygio kritimas.

Artimiausiu metu numatomas nežymus vandens lygių svyravimas.

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!