TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į iškvietimą atvykusį pareigūną sužalojo neblaivus vyras

2025-09-17 10:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:13

Šeštadienio naktį Šilutėje neblaivus vyras sužalojo į iškvietimą atvykusį policijos pareigūną.

Į iškvietimą atvykusį pareigūną sužalojo neblaivus vyras (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šeštadienio naktį Šilutėje neblaivus vyras sužalojo į iškvietimą atvykusį policijos pareigūną.

0

Kaip pranešė policija, Tauragės apskrities policijos patruliai šeštadienio naktį, apie 1.50 val., atvyko į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje Liepų gatvėje esančiame bute.

Jame buvęs neblaivus (2,25 prom.) vyras, gimęs 2002 metais, spyrė bendraamžiui pareigūnui. 

Pastarasis dėl kojos sumušimo, suteikus medicininę pagalbą vietoje, tęsė tarnybą. 

Įtariamasis buvo uždarytas į Klaipėdos apskrities VPK areštinę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

