TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas ramina nuo lietaus nukentėjusius ūkininkus: paramos jie sulauks

2025-08-22 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 15:59

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas ramina nuo užsitęsusio lietingo periodo nukentėjusius ūkininkus ir pabrėžia, kad pastarieji žadėtos ministerijos paramos sulauks.

Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas ramina nuo užsitęsusio lietingo periodo nukentėjusius ūkininkus ir pabrėžia, kad pastarieji žadėtos ministerijos paramos sulauks.

0

Pasak ministro, artimiausiomis dienomis jis pasirašys įsakymą dėl  paramos skyrimo nuostolius patyrusiems ūkininkams.

„Žemdirbiai neturėtų nerimauti dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo. Kaip ir buvome numatę, posėlio sėja po pagrindinės kultūros nuėmimo pratęsiama iki rugpjūčio 31 d., iki 6 savaičių sutrumpinamas posėlio išlaikymo terminas, nereikalaujama sutvarkyti pievų iki rugsėjo 1 d. Vadovaujant man ši ministerija ir bus tokia, kuri nedalina tuščių pažadų, nesivadovauja emocija, o kantriai ir kryptingai dirba“, – pranešime teigė I. Hofmanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl smarkių vasaros liūčių Vyriausybė valstybės lygiu paskelbė ekstremaliąją situaciją.

Ekstremaliąją situaciją paskelbusių savivaldybių preliminariais duomenimis, ilgas lietingas laikotarpis pažeidė ar sunaikino vidutiniškai nuo 50 iki 70 proc. derliaus (iš viso apie 7905,76 ha). 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas suteikia galimybę pasinaudoti išlygomis netaikyti sankcijų žemdirbiams, dėl išskirtinių sąlygų negalintiems įvykdyti įsipareigojimų.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, ilgas lietingas laikotarpis šiaurinių rajonų savivaldybėse pradėtas fiksuoti nuo gegužės pabaigos, o vėliau ir kituose Lietuvos rajonuose, pavyzdžiui, Anykščių, Pakruojo, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Joniškio, Švenčionių, Biržų, Ignalinos, Pasvalio, Kelmės, Radviliškio, Molėtų, Vilniaus, Kaišiadorių, Šalčininkų, Varėnos ir Trakų rajonuose.

Šalyje skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją pritarė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Vyriausybė gegužės mėnesį taip pat paskelbė nacionalinio lygio ekstremaliąją situaciją dėl pavasarinių šalnų, nuo kurių stipriai nukentėjo uogų ir ankstyvųjų daržovių derlius.

