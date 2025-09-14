Gyventojai netveria kailyje – uodai atakuoja ir mieste: pasakė, kas čia darosi

Apie kraujasiurbius vabzdžius ir jų paplitimą plačiau papasakojusi Gamtos tyrimų centro vyresnioji darbuotoja dr. Rasa Bernotienė patvirtino, kad antroje vasaros pusėje, jau rudeniop uodų išties yra gausu.
„Tai nėra būdinga kiekvienam rudeniui, turėjome keletą rudens sezonų, kai uodų praktiškai nebuvo, todėl įpratome prie to gero, kai uodų nėra. Šiemet uodų tikrai yra ir todėl taip atrodo, kad vyksta kažkas ypatingo“, – pastebėjo ji „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“.
Puikios sąlygos uodams veistis
Specialistė priminė, kad ši vasara buvo labai drėgna, lietaus pakako, o uodų lervos veisiasi stovinčiame vandenyje.
„Tai jeigu yra kokia bala pelkutėje, kurioje yra daugiau vandens, vandens statinė, kurioje vanduo nejudinamas ir neišlaistomas stovi bent kokias 5 dienas, tai yra puikios vietos uodams veistis.
Antras veiksnys yra šiluma, vasarą jos gal kiek ir pagailėta buvo, bet dabar tos šilumos tikrai turime apsčiai, tai yra jau kurį laiką besitęsiantis šilumos laikotarpis, kuris irgi yra labai palankus uodams veistis“, – kalbėjo R. Bernotienė.
Krauju maitinasi tik uodės
Specialistė priminė, kad Lietuvoje gyvena net beveik 40 skirtingų uodų rūšių.
„Vienų rūšių uodai išskrenda, sukanda ir viskas – jie kaip „eina poilsio“ iki kitų metų. Tos uodų rūšys, kurios veisiasi antroje vasaros pusėje, padeda kiaušinius, išskrenda, sukanda, vėl padeda kiaušinius, išskrenda, sukanda ir tos generacijos sukasi viena po kitos.
Tad kuo šilčiau, tuo greičiau sukasi tas gyvybės ratas ir vis išskrenda naujos uodų. Tad kartais atrodo, kad jų daugiau, nes jų šiek tiek daugiau prisiveisia“, – komentavo ji.
„Uodai savo aukas randa remdamiesi uosle – kvapas yra pagrindinis juos pritraukiantis dalykas.“
Apie kokią uodų rūšį bekalbėtume, krauju maitinasi tik uodės: „Tai būdinga ne tik uodams, bet ir mašalams – krauju maitinasi tik patelės. Kraujas joms yra baltymais turtingas maistas ir reikalingas kiaušiniams subrandinti.
Patinai kiaušinių nebrandina, tad jie maitinasi nektaru, cukrais. Bet kol patelė nesutiko patino, ji dar nesupranta, kad tų baltymų jai reikia. Taigi jei nebūtų patinų, patelės tikrai nesiurbtų kraujo, tad lazda turi du galus.“
Kodėl uodai vienus puola labiau nei kitus?
Nors neretai žmonės pastebi, kad vienus uodai puola aktyviau nei kitus, vis tik, pašnekovės aiškinimu, ne kraujo grupė tai nulemia.
„Kraujo grupė, matyt, netraukia, nes galimai ją gali pajusti tik jau įkandęs. Bet uodai savo aukas randa remdamiesi uosle – kvapas yra pagrindinis juos pritraukiantis dalykas. Tai žmogus skleidžia prakaito kvapą, taip pat kvėpuodami išskiriame anglies dioksidą, tai irgi yra uodus pritraukianti medžiaga.
Pavyzdžiui, tiriant uodus prie gaudyklių mes dedame sausą ledą, kuris irgi yra tiktai anglies dvideginio šaltinis. Ten nėra žmogaus prakaito, bet pritraukia uodus. Trečias dalykas yra šiluma, kurią mes išskiriame kaip šiltakraujai gyvūnai. Šie trys pagrindiniai faktoriai ir pritraukia.
Pasak jos, kiekvienas žmogus išskiria skirtingus kiekius prakaito, šilumos, pavyzdžiui, didesni kiekiai bus pasportavus. „Tuo metu ramiai būnantis žmogus, turintis lėtą medžiagų apykaitą gal nebus toks patrauklus uodams“, – kalbėjo R. Bernotienė.
Kam uodai naudingi?
Nors žmonėms uodai įkyri, be to, dar ir platina ligas, pašnekovė teigė, kad gamtos cikle jie atlieka savo vaidmenį.
„Kiekvienas gyvis gamtoje turi savo vaidmenį. Žemė atrodytų šiek tiek kitokia, jei nebūtų kažkurios gyvūnų rūšies. Uodai yra labai svarbus maisto šaltinis. Suaugusiais uodais maitinasi paukščiai, šikšnosparniai, paukščiai maitina savo jauniklius.
Kaip sakiau, uodų lervos veisiasi vandens telkiniuose, tai juose yra daug kitų gyvūnų, kurie maitinasi uodų lervomis. Lankydami augalus ir jų žiedus patinai netgi gali vaidinti tam tikrą vaidmenį kaip apdulkintojai“, – aiškino specialistė.
„Išties tokią ligą kaip maliarija Lietuvoje turėjome prieš Antrąjį pasaulinį karą. Buvo tokia situacija, kad ne tik Lietuvoje, bet visoje Šiaurės Europoje tai buvo paplitęs susirgimas, platinamas uodų.“
Be to, uodai platina labai didelį kiekį įvairių patogenų – virusus, bakterijas, protistus, pavyzdžiui, maliariją.
„Tai pavojinga ne tik žmonėms, bet ir kitiems laukiniams gyvūnams – tokiu būdu prisidedama ir prie jų populiacijos gausumo reguliavimo“, – sakė ji.
Maliarija iki Antrojo pasaulinio karo buvo paplitusi Lietuvoje
Nors šiuo maliarija lietuviams daugiau žinoma kaip egzotiška liga, pasirodo, kadaise mūsų kraštuose ji irgi nebuvo svetima.
„Išties tokią ligą kaip maliarija Lietuvoje turėjome prieš Antrąjį pasaulinį karą. Buvo tokia situacija, kad ne tik Lietuvoje, bet visoje Šiaurės Europoje tai buvo paplitęs susirgimas, platinamas uodų.
Bet dabar praktiškai visoje Šiaurės Europoje jis yra išnykęs ir įvairūs uodų platinami virusai ir kiti patogenai daugiau būdingi pietiniams kraštams – Afrikai, net ir Pietų Europoje pasitaiko kai kurie uodų platinami susirgimai. Šia prasme Lietuvoje dėl uodų žmonės kol kas gali jaustis saugūs“, – komentavo R. Bernotienė.
Tuo metu ji teigė, kad uodų sukeliama alergija yra viena iš silpniausių, lyginant su kitais kraujasiurbiais vabzdžiais: „Praktiškai tai kažkokių pavojų nekelia. Svarbu nesikasyti labai stipriai, pralaukti ir viskas.“
Kaip saugotis uodų?
Saugantis kraujasiurbių specialistė patarė įsidėmėti du svarbiausius dalykus. „Kas tikrai veikia, tai cheminiai repelentai, kuriuos reikia naudoti taip, kaip yra parašyta. Jeigu nurodyta, kad purkšti kas 2 valandas, tą ir reikėtų daryti. Kitas dalykas – teisinga apsauga, tai gali būti neperkandami drabužiai.
O namuose padės tinklelis ant langų, aš pati, tiesą sakant, namuose kiekvieną naktį kovoju su uodais, kurie priskrenda per langą, ir jau galvoju pati išsitaisyti tą tinklelį. Šį rudenį tikrai negali atsidaryti lango, o karšta ir tą padaryti norisi“, – patarė ji.
Pašnekovė pridūrė, kad uodų sumažėjimo galima tikėtis tik jau labiau įsivyravus vėsesniems rudeniškiems orams. „Reikia sulaukti, kol tikrai atšals ir uodai negalės skraidyti. Kalbu maždaug apie tai, kad temperatūra nukristų iki 10 laipsnių ar šiek tiek žemiau. Tada jie skirs žiemoti, tą jie daro rūsiuose, ten suskrenda ir dažniausiai jau nebekanda.
Kitas variantas – jei nustos lyti, tai yra mėnesį nebus lietaus ir bus pakankamai šilta, uodų gausumas sumažės dėl to, kad neturės, kur vystytis. Bet labiau tikėtinas pirmasis variantas, kad į Lietuvą ateis tikras rudenėlis“, – konstatavo R. Bernotienė.