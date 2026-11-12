Gyvenantiems daugiabučiuose – aktuali informacija: štai ką siūlo Seime

Projektą pateikęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius siekia sudaryti galimybes butų savininkams tiesiogiai gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus dėl planuojamų daugiabučių remontų ir atnaujinimo darbų. Tikimasi, kad pritarus šiai iniciatyvai sumažės gyventojų ginčų su administratoriais.
Razmislevičius: „Pasiūlytas projektas yra tik pirmas žingsnis“
Pasak D. Razmislevičiaus, praktika rodo, kad gyventojams ne visada laiku ir išsamiai pateikiama informacija apie planuojamus darbus, jų apimtį, numatomas išlaidas, finansavimo sąlygas.
„Pasiūlytas projektas yra tik pirmas žingsnis. Manau, kad ateityje reikėtų peržiūrėti visą dabartinę daugiabučių administravimo tvarką. Šiai dienai praktiškai nėra jokios kontrolės“, – pateikdamas projektą Seimui sakė D. Razmislevičius.
Jo parengtos CK pataisos numato, kad administratorius turėtų surengti viešą susirinkimą su gyventojais ir susipažindinti juos su planuojamų darbų sąmata ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jų pradžios. Tokiame susirinkime administratorius privalėtų pristatyti būsimus darbus, jų būtinumą, pateikti preliminarią sąmatą, paaiškinti numatomas išlaidas ir jų paskirstymą savininkams bei atsakyti į gyventojų klausimus.
Sąmatoje turėtų būti nurodyti numatomi darbai, jų kiekiai, darbų ir medžiagų kainos, kitos numatomos išlaidos, mokesčiai ir bendra planuojamų darbų kaina. Jeigu darbų vykdymui prireiktų rangovo, administratorius taip pat turėtų pateikti informaciją apie jo parinkimo tvarką.
Apie viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą administratorius privalėtų iš anksto informuoti butų ir kitų patalpų savininkus tokiu būdu, kad jie turėtų realią galimybę dalyvauti susirinkime. Informaciją apie susirinkimą taip pat reikėtų paskelbti daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose. Susirinkimo metu pateikti savininkų klausimai, pasiūlymai ir administratoriaus atsakymai būtų fiksuojami susirinkimo protokole.
D. Razmislevičius taip pat siūlo numatyti išimtį neatidėliotiniems darbams, kai būtina nedelsiant pašalinti avariją, gedimą ar kitą pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai arba išvengti didelių materialinių nuostolių.
Tokiais atvejais administratorius butų ir kitų patalpų savininkus apie darbų pobūdį, jų atlikimo priežastis ir numatomas ar faktines išlaidas privalėtų informuoti kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neatidėliotinų darbų organizavimo pradžios.
Jei Seimas pritartų, informavimo apie planuojamus darbus, viešo susirinkimo organizavimo, sąmatos pateikimo ir susirinkimo protokolo sudarymo tvarką nustatytų Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
CK pataisas dėl daugiabučių administravimo pateikimo stadijoje ketvirtadienį palaikė 50 Seimo narių, 1 buvo prieš, 7 susilaikė. Projektą svarstys Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Aplinkos apsaugos komitetai, o plenarinių posėdžių darbotvarkėje jis turėtų atsirasti kitais metais kovo mėnesį.
ELTA primena, kad pagal galiojančios CK nuostatas, administratoriai administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.