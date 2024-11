Gydymo įstaigos skambina pavojaus varpais: didės eilės, paslaugos atitols, o gydytojai gali netekti ir darbo

Anot gydymo įstaigų vadovų, tokia situacija susiklostė praeitą savaitę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje Valstybinei ligonių kasai pasiūlius naują praktiką, pagal kurią gydymo įstaigoms nebebūtų apmokama dalis dializės, magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos paslaugų kainos už jau šiais metais atliktus šiuos tyrimus pacientams.

Be to, ketinama ir ateityje už šias paslaugas mokėti mažiau, dirbtinai sumažinant įkainį per „slankiojančio balo“ sistemą, t.y. nesumokant visos šių paslaugų kainos. Medikų skaičiavimais, kai kurios įstaigos dėl tokių užmojų patirtų milijoninius nuostolius, o dalis jų – būtų priverstos net svarstyti gydymo įstaigų padalinių šalies rajonuose uždarymą, nutraukiant šių gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą gyventojams mažesniuose miestuose, rašoma pranešime spaudai.

„Brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimas nuo 2019 m. susidėdavo iš dviejų dalių – dalis suteiktų paslaugų kainos yra sumokama kiekvieną mėnesį, o metų gale LNSS įstaigoms būdavo sumokama ir likusi, kas mėnesį nesumokėta, paslaugų kainos dalis. VLK išsakyta pozicija, kad šis nusistovėjęs brangiųjų tyrimų ir procedūrų modelis yra keičiamas, ir LNSS įstaigos, kurioms visus metus buvo apmokama tik dalis suteiktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų kainos, neapmokėtos dalies mokėjimo šiais metais negaus“, – dėstoma bendrame LNSS įstaigų laiške Sveikatos apsaugos ministrui.

Gydymo įstaigų atstovų teigimu, tokiu nepamatuotu sprendimu yra nustatomas net atgalinis brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo modelio pakeitimas už jau suteiktas paslaugas pacientams.

„LNSS įstaigos kiekvienais metais gauna žodinį VLK atstovų patvirtinimą, kad brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugų nesumokėta kainos dalis (dėl slankiojančio balo mažesnės nei 1 Eur vertės) metų pabaigoje bus apmokėta, jei bus surinktas PSDF biudžetas. Pagal VLK pristatytus duomenis, PSDF biudžeto 2024 prognozuojamas plano viršijimas sudarys per 155 mln. Eur (+4 proc.), kas rodo, kad yra pakankamos finansinės galimybės sumokėti (kompensuoti) per visus 2024 m. ASPĮ atliktų brangiųjų tyrimų balo vertės sumažėjimą, t.y. sumokėti visą šių tyrimų atlikimo kainą“, – teigia gydymo įstaigų atstovai.

Užgultų sunki finansinė našta

Anot jų, susidaro ypatingai paradoksali padėtis, nes gydymo įstaigos visus metus teikė paslaugas ir turėjo pagrįstą lūkestį, kaip ir pastaruosius kelerius metus, kad metų eigoje gaudamos tik dalį šių paslaugų apmokėjimo likusią, neapmokėtą dalį, gaus metų gale, kaip tai buvo daroma pastaruosius ketverius metus.

„Neapmokėjus nesumokėtos brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugų kainos dalies, LNSS įstaigos negalėtų padengti patirtų kaštų ir susidurtų su sunkia finansine našta, dėl kurios šias paslaugas teikiančios įstaigos negalėtų didinti, o gal net ir būtų priverstos mažinti šias paslaugas teikiantiems medikams darbo užmokestį, dėl ko kiltų reali dalies gydytojų emigravimo ar perėjimo į nuotolinių paslaugų teikimą kitų šalių medicinos įstaigoms rizika; taip pat, negaudamos dalies apmokėjimo už šias paslaugas, įstaigos būtų priverstos mažinti valstybės kompensuojamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugų teikimo apimtis, kas, savo ruožtu, ženkliai pablogintų šių valstybės kompensuojamų paslaugų prieinamumą pacientams, o tai reikštų šimtus ar net tūkstančius uždelstų diagnozių ar net mirčių atvejų“, – dėstoma rašte.

Nurodoma, kad Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, Lietuvos radiologų asociacija prieš keletą dienų oficialiai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją skubos tvarka inicijuoti bendrą susitikimą dėl grėsmių sveikatos apsaugos sistemai ir iki tol nepritarti VLK tokiems siūlymams bei nepatvirtinti jų pagrindu parengto PSD tarybos nutarimo, kuriame nėra suplanuotos lėšos 2024 m. LNSS įstaigų atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms apmokėti, kompensuojant nesumokėtas lėšas dėl taikyto mažesnės nei 1 Eur. slankiojančio balo vertės bei numatyti PSDF rezervo lėšų dalies skyrimą visiems 2024 m. LNSS įstaigų atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms apmokėti visa kaina.

Rašte pažymima, kad tokie neaptarti ir nepamatuoti sprendimai neigiamai palies visą sveikatos sektorių – gydymo įstaigoms nesumokėjus dalies lėšų už jau suteiktas paslaugas, šios bus priverstos mažinti darbo užmokestį medikams bei mažinti valstybės kompensuojamų dializės, magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos paslaugų apimtis gyventojams, šioms paslaugoms eilės ilgės, jų prieinamumas prastės, ko pasėkoje labiausiai nukentės pacientai.

Sulaukę SAM komentaro tekstą papildysime.