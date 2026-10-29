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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grigalienė sieks tapti Tauragės rajono mere

2026-10-29 10:53 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 10:53
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Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sieks tapti Tauragės rajono mere, ketvirtadienį pranešė šio rajono partijos skyrius.

Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė sieks tapti Tauragės rajono mere, ketvirtadienį pranešė šio rajono partijos skyrius.

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Šiuo metu R. Grigalienė yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė.

„Tauragė jau yra tarp šimto Europos miestų, siekiančių tapti klimatui neutraliais. O kodėl tokio pat aukšto tikslo neišsikėlus ir žmonių gyvenimo kokybei? Noriu, kad mūsų kraštas taptų pavyzdžiu, kaip užtikrinti geras paslaugas, patogią aplinką ir galimybes kiekvienam. Kad ne tik mes mokytumėmės iš kitų Europos miestų, bet ilgainiui ir kiti atvyktų pasisemti patirties iš Tauragės“, – pranešime cituojama R. Grigalienė.

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Jos teigimu, svarbiausias savivaldybės pažangos matas turėtų būti ne įgyvendintų projektų skaičius, o tai, kaip iš tiesų gyvena žmonės.

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R. Grigalienė nuo 2025 metų eina socialinės apsaugos ir darbo viceministrės pareigas, kuruoja žmonių su negalia teisių apsaugos, lygių galimybių, šeimos ir vaiko teisių apsaugos bei Europos Sąjungos investicijų klausimus.

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Nuo 2015 metų ji yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, opozicijos lyderė ir LSDP Tauragės skyriaus pirmininkė.

Anksčiau R. Grigalienė dirbo Tauragės rajono savivaldybės administracijoje, 2012–2015 metais ėjo mero patarėjos pareigas, vadovavo Tauragės autobusų parko ir Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdyboms. Septynerius metus dirbo Tauragės moters užimtumo ir informacijos centre teisininke.

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R. Grigalienė yra įgijusi teisės bakalauro laipsnį Mykolo Romerio universitete ir viešojo administravimo magistro laipsnį Kauno technologijos universitete.

Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba praėjusių metų spalį R. Grigalienei buvo pateikusi įtarimus „čekiukų“ byloje dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti.

Naujienų portalo „Tauragės kurjeris“ gegužę skelbtais duomenimis, Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimą R. Grigalienę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Savivaldos rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.

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