Griebiasi už galvų – atsiskaitymai ant nosies, o vadovėlių nėra, mokytojai palikti: „Plaukit, chebra

Pasak žurnalo „Reitingai“ redaktoriaus Gintaro Sarafino, švietimo politikoje veikia saviveiklos modelis, kai nauji sprendimai mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams „numetami ant galvos“ be paaiškinimų.

„Sako: „Plaukit, chebra, reikia išplaukt“, – kaip švietimo institucijos vykdo tarpinių atsiskaitymų ir ugdymo programų keitimą mokyklose, apibūdino jis.

Kaip anksčiau tv3.lt naujienų portalo kalbintas Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas sakė, mokyklos neturi nė vadovėlių, atitinkančių naujas programas. Tuo tarpu G. Sarafinas teigia, jog šie net nepradėti rašyti.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigė, jog vadovėlių išleidimas ne jų atsakomybė. Tačiau ministerija motyvuoja leidyklas išleisti kokybiškus vadovėlius kuo greičiau.

„Vadovėlius planuoja ir leidžia leidyklos. Nei ministerija, nei Nacionalinė švietimo agentūra negali tiesiogiai daryti įtakos leidyklų darbui“, – komentare tvirtino ministerijos komunikacijos skyrius.

Taip pat pridūrė, jog dirbant pagal atnaujintas programas nebūtina pirkti visų naujų vadovėlių.

„Kai kuriems dalykams tinka ir anksčiau išleisti vadovėliai, nes bendrojo ugdymo programos nėra absoliučiai naujos, o tik atnaujintos“, – atsakyme pabrėžė ŠMSM.

Kliūtys mokytojams: kaip suspėti paruošti mokinius žinių patikrinimams?

Žurnalo „Reitingai“ redaktorius pabrėžė, kad nors tarpiniai atsiskaitymai tuojau prasidės, mokyklos tam nepasiruošusios.

„Mokytojai žalio supratimo neturi, iš ko tarpiniai patikrinimai vyks. Išdėstytas 11 klasės kursas nuo rugsėjo iki gegužės pabaigos, vadinasi, kursas visas neišeitas. Kiekvienas mokytojas pats kažkaip bando nuspėti, įsivaizduoti, kas vyks, iš ko vyks, ir kam jis turi paruošti mokinį“, – pridūręs, kad mokymai patiems mokytojams vyksta paskutinę minutę ir visgi ne visiems, kalbėjo pašnekovas.

Sunkumai mokytojams: kaip suspėti išdėstyti medžiagą iki atsiskaitymų? (nuotr. stop kadras)

Pasak ŠMSM, išeiti kursą iki atsiskaitymų įmanoma, nes planuojant tarpinių patikrinimų temas į tai buvo atsižvelgta. O mokytojai turi medžiagos ir patarimų, kaip mokyti naujų programų.

„Remiantis švietimo portale emokykla.lt skelbiamais ilgalaikiais planais, temos parinktos taip, kad jos būtų išmoktos iki tarpinio patikrinimo datos pasiekimų patikrinimų tvarkaraštyje. Be to, šių metų III klasės mokiniams daroma išimtis – tarpinius patikrinimus jie galės perlaikyti IV gimnazijos klasėje. Detalią tarpinio patikrinimo struktūrą galima rasti dalykų grupės valstybinių brandos egzaminų apraše“, – mokytojams skirtą informaciją pažymėjo ministerija.

Taip pat, pasak jų, nuo vasario 12 dienos NŠA pradėjo specialių tiesiogines transliacijas „Tarpiniai patikrinimai: aktualiausi klausimai ir atsakymai“, skirtas mokytojams.

„Transliacijų metu pristatomi tarpiniai patikrinimai, kodėl ir kam jie rengiami, kaip jie vyks, ką svarbu žinoti mokiniams, mokytojams, atsakoma į užduodamus klausimus. <...> Be to, mokytojams internete pateikiamos ir rekomendacijos visiems dalykams, ir mokytojų asociacijų rengta metodinė medžiaga (fizikai, chemijai, biologijai, IT, geografijai, istorijai mokyti), ir dalykui mokyti skaitmeninės mokymo priemonės“, – komentavo ŠMSM.

Pasak Žurnalo „Reitingai“ redaktoriaus, korepetitorių poreikis dėl to labai išaugo, dabar 40 proc. visų besikreipiančių yra vienuoliktokai. Vienuoliktokai su nerimu laukia šio atsiskaitymų maratono.

„Daug temų reikėjo skubotai eiti, tai kai kurios jaučiasi tiesiog peržvelgtos, bet nesuprastos. Mokytojai sakė, kad jei neimsime papildomų pamokų, mes niekaip nespėsim išeiti visos programos“, – pasakojo tv3.lt naujienų portalo kalbintas gimnazistas Mantas.

Kiek mokytojai gaus už papildomą darbą?

G. Sarafino teigimu ir finansiniai aspektai taip pat neišspręsti. Mokytojai nežino, kaip bus apmokamas šių užduočių tikrinimas ir darbas tarpinių patikrinimų metu.

„Nors čia jau viskas ant nosies, dar šiandien neaišku, ar čia vyks darbo sąskaita, ar atostogų sąskaita. Už tai bus mokama 10 eurų ar 14 – nieks visiškai neaišku. Mokytojai tarsi tampa vergais. Kodėl jie turi savo atostogų ir švenčių sąskaitą eiti dirbt kažkieno nepabaigtus darbus“, – iškėlė klausimą G. Sarafinas.

Tačiau ministerija pabrėžė, kad mokinių atostogų laikas nėra mokytojų poilsio laikas.

„Jei mokinių atostogų metu įprastomis mokytojo darbo dienomis mokytojui nėra suteikiamos tikslinės ar kasmetinės atostogos, ar papildomo poilsio laikas, tai yra mokytojo darbo laikas ir už jį mokamas atlyginimas“ – akcentavo ministerija.

Tarpinių patikrinimų vykdytojams, pasak ministerijos, bus mokamas papildomas atlygis. Priklausomai nuo atliekamų funkcijų, ministerijos rekomenduojamas papildomas valandinis įkainis siekia nuo 5,55 iki 6,72 eurų. Tačiau savivaldybės gali nustatyti ir didesnius įkainius.

Taip pat pridūrė, jog elektroniniai tarpiniai atsiskaitymai bus vertinami automatiškai. ŠMSM teigimu, tik lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimui reikės mokytojų.

„Už kandidatų darbų vertinimą bus apmokama taikant 14 eurų valandinį įkainį. Tai atitinka aukščiausios kvalifikacinės kategorijos mokytojo valandinį įkainį. Taigi mokytojas ekspertas tą dieną gaus dvigubą apmokėjimą, o kitų kvalifikacinių kategorijų mokytojai gaus netgi daugiau negu dvigubą apmokėjimą“, – tvirtino ministerija.