Grasinimai dėl sprogmenų. Bilotaitė skelbia – dėl sprogmenų gauta 900 melagingų pranešimų, prašo nekelti panikos

Svarbiausi įvykiai:

15:45 | Bilotaitė: gauta apie 900 pranešimų

Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė patvirtino, kad gauti bauginantys pranešimai – melagingi ir paprašė visuomenės nekelti panikos. Ji pridėjo, kad iki šiol gauta apie 900 pranešimų.

Ji pridėjo, kad Policijos departamentas iki šiandien darbo pabaigos paruoš atitinkamą reagavimo algoritmą, kuris bus pritaikytas atitinkamoms sveikatos ir socialinės apsaugos srityje esančioms įstaigoms.

REKLAMA

REKLAMA

„Viešai kreipiuosi į visas institucijas, įstaigas pasižiūrėti į savo evakuavimo planus“, – pažymėjo A. Bilotaitė.

Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas patvirtino, kad policija reaguoja į kiekvieną pranešimą, tačiau planas „Skydas“ šiandien dar niekur nebuvo įvestas.

REKLAMA

„Pastatas turėtų būti paliekamas iki atvyks policija ir realiai įsivertins situaciją, ar tokia grėsmė yra reali“, – ką daryti, gavus grasinantį laišką, aiškino V. Dmitrijevas.

„Mes turbūt nustatysime, kad galutinis siuntėjas yra kur nors mums priešiškoje šalyje“, – sakė A. Dmitrijevas.

14:14 | „Bolt“ kainos šovė į viršų

„Bolt“ vadovas Lietuvoje Andrius Pacevičius paaiškina, kad dėl šiandienos įvykių klientų srautai išaugo, bet užsakymai nebuvo masiniai.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai kurioms mokykloms bei darželiams nutraukus ugdymo procesą, paklausos augimas buvo saikingas. Be to, ji augo ne vienoje vietoje, kaip būna masinių renginių mieste metu, o buvo tolygiai išsibarščiusi mieste, todėl konkrečiai dėl šio ryto įvykio keleiviai nepatogumų nepajuto“, – komentuoja jis.

13:21 | Kauno apskrityje gauti 109 bauginantys pranešimai

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atnaujino gautų bauginančių pranešimų duomenis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kaune – 55, Kauno rajone – 25, Kėdainių rajone –13, Jonavos rajone – 8, Kaišiadorių rajone – 5“, – tvirtinama pranešime.

12:54 | Telšių rajono švietimo ir ugdymo įstaigose – evakuacija

Penktadieni dalis Telšių rajono ugdymo įstaigų sulaukė elektroninio laiško su pranešimu, kad įstaigose padėti sprogmenys, praneša Telšių rajono savivaldybė.

„Gyventojus prašome likti ramiems – pranešimai apie sprogmenis melagingi.

Šiandien dalis Telšių rajono ugdymo įstaigų sulaukė elektroninio laiško su pranešimu, jog įstaigose padėti sprogmenys, kurie detonuos šiandien 11.25 val. Apie gautus grasinimus įstaigų vadovai nedelsiant pranešė bendruoju pagalbos numeriu 112.

REKLAMA

Policijos pareigūnai nuramino: tai melagingi pranešimai, kuriuos piktavaliai išsiuntinėjo daugeliui šalies ugdymo įstaigų.

Tačiau reaguodama į situaciją Telšių rajono savivaldybės administracija nurodė visose rajono švietimo ir ugdymo įstaigose vesti civilinės saugos funkcines evakavimo pratybas“, – rašo Telšių rajono savivaldybė.

12:43 | Raseinių specialioji mokykla evakuojasi

Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius socialiniame tinkle „Facebook“ rašo, kad Raseinių specialiojoje mokykloje vyksta evakuacija, tėvai pasiima savo vaikus.

REKLAMA

„Šįryt Raseinių specialioji mokykla gavo elektroninį laišką – pranešimą apie neva įstaigoje padėtą sprogmenį. Nedelsiant imtasi veiksmų – informuotas Bendrasis pagalbos centras, policijos pareigūnai išvyko prie ugdymo įstaigos, patikrino patalpas, teritoriją.

Patikrinę ugdymo įstaigą pareigūnai įtartinų ar grėsmę keliančių objektų nerado, tačiau mokyklos vadovybė vis dėlto priėmė sprendimą evakuotis – išvesti iš patalpų darbuotojus ir vaikus. Ugdymo procesas laikinai nutraukiamas, tėveliai kviečiami atvykti pasiimti savo atžalų“, – teigia A. Nekrošius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

12:02 | Klaipėdoje rekomenduojama tęsti įprastinį ugdymo procesą

Klaipėdos savivaldybė išplatino pranešimą, ragindama visus išlikti ramiais.

„Šiandien laiškų su informacija apie galimai užminuotas įstaigas sulaukė daugiau nei 70 Klaipėdos miesto švietimo įstaigų. Tokio pobūdžio laiškai pastarosiomis dienomis siunčiami ir į kitų Lietuvos miestų bei rajonų ugdymo įstaigas.

Situacija Klaipėdoje šiandien aptarta savivaldybės bei pareigūnų darbiniame susitikime. Miesto švietimo įstaigoms rekomenduojama tęsti įprastinį ugdymo procesą“, – teigia Klaipėdos savivaldybė pranešime spaudai.

REKLAMA

11:57 | Ragina nepasiduoti įbauginimams

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Tomas Gulbinas socialiniame tinkle „Facebook“ sako, kad grasinimų bijoti nereikia, nes mokyklų personalas apmokytas, kaip elgtis tokiose situacijose.

„Šiandien daug pranešimų apie sprogmenis Vilniaus mokyklose. Nepasiduokim įbauginami.

Mokyklų personalas yra apmokytas, kaip elgtis. Pernai, kai iš tiesų buvo padėtas savadarbis sprogstamas (labiau dūminis, nei sprogstamas) užtaisas vienoje Vilniaus mokykloje, personalas evakavo vaikus beveik per tiek pat laiko kaip per pratybas. Nors vienas mokyklos išėjimas netikėtai buvo užblokuotas, ko per pratybas paprastai nebūna.

REKLAMA

Ta proga visų mokyklų vadovus buvom sukvietę išgirsti realios evakuacijos pamokas ir pasikartoti žinias. Pagrindinė taisyklė: susirinkimo vieta po evakuacijos turi būti tokia, iš kurios nesimato galimai užminuoto pastato. Jei tu matai bombą, bomba mato tave.

Pasirengimas padeda nebijoti. Nepasimeskim“, – rašo T. Gulbinas.

11:55 | BPC: švietimo įstaigoms sulaukus grasinimų, skambučių antplūdis viršija pajėgumus

Bendrasis pagalbos centras (BPC) sako, kad po mokyklas ir darželius pasiekusių pranešimų apie sprogmenis penktadienį sulaukia didelio skambučių antplūdžio, kuris viršija pajėgumus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Didelė apkrova, didesnė nei pajėgumai šiuo metu“, – BNS sakė BPC Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Juozevičiūtė.

„Jei žmogus nepadeda ragelio ir laukia, kol atsilieps operatorius, tai po laukimo jis atsiliepia. Tiesiog dažnai žmonės palaukę kelias sekundes skambina vėl iš naujo. Tada ta situacija dar pablogėja, nes atsiduria eilės gale. Skambučių skaičius didėja, bet greta pranešimų apie sprogmenis, plaukia ir pranešimai apie įprastus įvykius“, – sakė atstovė.

REKLAMA

Nepaisant didelės apkrovos, anot atstovės, sistema veikia ir nėra sutrikusi.

V. Juozevičiūtė teigė negalinti patikslinti, kiek operatorių priima skambučius, nes dirbama įvairiuose miestuose.

11:29 | Kauno apskrityje gauti 94 pranešimai dėl galimai užminuotų ugdymo įstaigų

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad nuo penktadienio 06:00 iki 11:20 val. Kauno apskrityje gauti 93 pranešimai dėl galimai užminuotų ugdymo įstaigų.

REKLAMA

„Kaune – 44, Kauno rajone – 24, Kėdainių rajone – 12, Jonavos rajone – 8, Kaišiadorių rajone – 5“, – tvirtina Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

11:26 | Jakštas: ugdymo įstaigos gali koreguoti mokymosi procesą

Švietimo ministras Gintautas Jakštas sako, kad švietimo įstaigos gali koreguoti ugdymo procesą, jeigu mato grėsmę vaikų ar darbuotojų saugumui.

Pasak jo, tai leidžia dabartinės ugdymo taisyklės.

„Ir net jei mokykla nėra gavusi jokio grėsmingo pranešimo, bet mokyklos administracija mato grėsmę vaikų, mokytojų, visų darbuotojų saugumui, gali nedelsdama priimti sprendimus dėl ugdymo koregavimo, pavyzdžiui, pereiti į darbą nuotoliu, trumpam sustabdyti ugdymą ar panašiai“, – BNS sakė ministras G. Jakštas.

REKLAMA

REKLAMA

11:25 | Požėla: gauta 750 pranešimų

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla Įvairioms šalies mokykloms, darželiams ir kitoms masiškai gaunant grasinimus bei perspėjimus apie padėtus sprogmenis, Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigia, kad tai koordinuota ataka siekiant sutrikdyti tarnybų darbą.

Nepaisant tikimybės, jog perspėjimai apie sprogmenis greičiausiai yra melagingi, bet policijos vadas R. Požėla siūlo netampyti likimo už ūsų ir dėl viso pikto geriau evakuotis. Šiuo metu gauta apie 750 tokių pranešimų, todėl žmonėms sunku prisiskambinti pagalbos numeriu 112, o policijos pareigūnai vėluoja atvykti į kvietimus patikrinti dėl sprogmenų. Pranešimų skaičius nuolat auga.

10:36 | Vilniaus Radvilų gimnazijos mokiniams paskelbtas laisvadienis

Radvilų gimnazijoje paskelbta, kad penktadienį nevyks pamokos: „Paleido visus namo dėl sprogimų. Net mokytojai nežino, kas tiksliai vyksta“.

10:31 | Lazdijų ugdymo įstaigose trumpinamas ugdymo laikas

Socialiniame tinkle „Facebook“ Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė tvirtina, kad Lazdijų rajono ugdymo įstaigose penktadienį trumpinamas ugdymo laikas.

„Tėveliai, globėjai,

Panikuoti pagrindo nėra, bet kaip sako senoliai - atsarga gėdos nedaro.

Informuoju, kad reaguojant į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai padėtų sprogmenų ugdymo įstaigose, šiandien trumpiname ugdymo procesą Lazdijų rajono ugdymo įstaigose.

REKLAMA

Šiandien ugdymo proceso pabaiga planuojama – 11.00 val.

Informuojame, kad vaikai, kurie įprastai savarankiškai keliauja namo, šiandien pareis anksčiau.

Vaikų artimieji, kurie įprastai pasiimate vaikus atvykę į ugdymo įstaigą, kviečiame šiandien atvykti iki 11.00 val.

Mokykliniai autobusiukai namo vaikus šiandien taip pat parveš anksčiau.

Vaikučiai, kurie liks ugdymo įstaigose po 11 val. laiką leis gryname ore, su auklėtojais ir (arba) mokytojais parkuose ar kitose viešose erdvėse. Oras šiandien puikus“ , – rašo A. Miškinienė.

10:34 | VSD teigia, kad tikėtina, jog tai – koordinuota ataka

BNS praneša, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, jog visa ši situacija gali būti koordinuota ataka.

„Valstybės saugumo departamento vertinimu, Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje, platinami grasinantys pranešimai ugdymo įstaigoms, tikėtina, yra tikslinga ir koordinuota ataka, vykdoma priešiškų valstybių iniciatyva“, – BNS sakė VSD atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė.

10:32 | Pareigūnai tikrina lopšelį-darželį Panevėžyje

Policija atvyko į lopšelį-darželį Panevėžyje, ten tikrino patalpą dėl galimo užminavimo.

10:30 | Nacionalinis krizių valdymo centras atidžiai stebi situaciją

Lietuvos Respublikos Vyriausybė išplatino pranešimą, kad Nacionalinis krizių valdymo centras stebi informaciją.

REKLAMA

„Nacionalinis krizių valdymo centras atidžiai stebi situaciją, susijusią su platinamais grasinančias pranešimais ugdymo įstaigoms ir kartu su Policijos departamentu bei Valstybės saugumo departamentu teikia turimą informaciją apie situaciją.

Valstybės saugumo departamento vertinimu, Lietuvoje, taip pat Latvijoje ir Estijoje, platinami grasinantys pranešimai ugdymo įstaigoms, tikėtina, yra tikslinga ir koordinuota ataka, vykdoma priešiškų valstybių iniciatyva.

Melagingais pranešimais ir panašaus pobūdžio veiksmais siekiama kelti įtampą ir paniką visuomenėje, trikdyti ir destabilizuoti institucijų darbą, didinti nepasitikėjimą. Išaugus geopolitinei įtampai, Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra nuolatiniai priešiškų valstybių informacinių-kibernetinių atakų taikiniai. Lietuvoje terorizmo grėsmės lygis išlieka žemas.

Raginame piliečius išlikti ramiais ir nepasiduoti provokacijoms. Ugdymo įstaigoms, gavusioms tokio pobūdžio grasinimus rekomenduojame

1. Išlikti budriais ir ramiais, nuraminti aplinkinius, nepasiduoti provokacijoms;

2. Informuoti Policiją bendruoju pagalbos numeriu 112;

3. Esant galimybei apžiūrėti patalpas, vaizdo kamerų įrašus ir, neradus įtartinų objektų, tęsti ugdymo procesą;

4. Laukti atvykstančių pareigūnų kurie apžiūrės patalpas. Visos institucijos bendradarbiauja valdant situaciją, ugdymo ir kitas įstaigas raginame išlikti ramiems bei stebėti oficialių institucijų skelbiamą informaciją“.

REKLAMA

10:25 | Evakuojasi ir darbuotojai, kurių biuras yra Gedimino pr.

Darbuotojai, kurių biuras Gedimino prospekte, Vilniuje, gavo pranešimą, kad turi evakuotis ir dirbti iš namų.

„Sveiki, šįryt mes ir keli šimtai kitų organizacijų, daugiausia švietimo, gavome grasinimo pranešimą, kad 11:25 pastatas sprogs. Pagal saugumo taisykles turime evakuotis iš biuro ir toliau tęsti darbo dieną iš namų“, – rašoma pranešime.

10:15 | Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje liepiama pasiimti vaikus

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija taip pat sulaukė grasinančių pranešimų, liepta iš mokyklos pasiimti vaikus: „Sveiki... Atvykite pasiimti vaikų... Skubi evakucija!!! Kuo skubiau!!! Mes aikštelėje!!!“.

09:28 | Policija sulaukė 140 pranešimų apie neva užminuotas mokyklas ir darželius

„Pranešimai apie užminuotas mokyklas ir darželius eina nuo 6 val., tokių yra 140 visoje Lietuvoje“, – penktadienio rytą BNS sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Jo teigimu, laiškai ugdymo įstaigoms atsiųsti naktį. Rusų kalba rašytuose laiškuose teigiama, kad objektas užminuotas ir gali sprogti.

„Kol kas nieko nenustatyta“, – teigė Policijos departamento atstovas.

09:15 | Panevėžyje į mokyklas ir darželius lekia tarnybos

Portalui „Jūsų Panevėžys“ Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė tvirtino, kad laiškus gavo ir Juozo Balčikonio gimnazija, ir lopšeliai-darželiai.

REKLAMA

„Pagrasinta ir Biržų švietimo įstaigoms. Policija reaguoja ir tikrina gautą informaciją ir, jeigu reikia, pradeda evakuaciją. Paskelbtas A grėsmės lygis, nes laiškuose nurodyti skirtingi sprogdinimų laikai“, – aiškino O. Jukniūtė.

09:00 | Trakų mokyklose vyksta evakuacija

Trakų rajono savivaldybė socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, kad kai kuriose mokyklose vyksta evakuacija.

„Vyksta evakuacija kai kuriose Trakų rajono švietimo įstaigose. Gavus pranešimus, kad kai kuriose Trakų rajono švietimo įstaigose galimai yra sprogmuo, jose pradėta evakuacija ir informuotos specialiosios tarnybos.

Manytina, kad tai gali būti klaidingi pranešimai, tačiau užtikrinant visų saugumą imtasi veiksmų. Tų įstaigų, kuriose vyksta evakuacija, ugdytinių tėveliai, globėjai jau informuoti. Tėvelių prašome laukti instrukcijų ir vykti pasiimti savo vaikų, tik gavus pranešimą iš švietimo įstaigos.

Prašome išlikti ramiems!“, – ragino Trakų rajono savivaldybė.

08:41 | Raskevičius įspėja dėl neva užminuotų mokyklų

Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius savo „Facebook“ paskyroje ragina žmones būti budrius.

„Šį rytą Lietuvos policija masiškai gauna pranešimus apie užminuotas mokyklas ir darželius. Tokių pranešimų jau gauta per 140.

REKLAMA

Policija į šiuos pranešimus reaguoja, tikrina jų pagrįstumą – kol kas jokios realios grėsmės nėra.

Kviečiu visus šiandien būti budrius ir, pastebėjus ką nors įtartino, apie tai informuoti 112. Neleiskim teroristams mūsų įbauginti“, – rašo T. Vytautas Raskevičius.

08:30 | Vilniuje esantis darželis gavo grasinantį pranešimą apie užminavimą

„Informuojame, kad daugelis Lietuvos ugdymo įstaigų gavo pranešimus apie galimus sprogmenis įstaigose, stebime aplinką ir jei turėsime naujos informacijos, skubiai informuosime“, – praneša Vilniuje esantis darželis.