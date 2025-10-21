Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su ES šalių lyderiais ragina Briuselį imtis veiksmų dėl Bendrijos konkurencingumo

2025-10-21 18:07 / šaltinis: BNS
2025-10-21 18:07

Gitanas Nausėda ir dar 18 Europos Sąjungos (ES) kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininką Antonio Costą, kviesdami imtis ryžtingų veiksmų siekiant didesnio Europos Sąjungos konkurencingumo ir biurokratijos mažinimo.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Gitanas Nausėda ir dar 18 Europos Sąjungos (ES) kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininką Antonio Costą, kviesdami imtis ryžtingų veiksmų siekiant didesnio Europos Sąjungos konkurencingumo ir biurokratijos mažinimo.

REKLAMA
2

„Laiške valstybių vadovai kviečia peržiūrėti, mažinti ir riboti perteklinius reglamentus, įvertinant jų tikslingumą bei poveikį konkurencingumui, užtikrinti spartesnį teisės aktų priėmimą ir paspartinti planavimo bei leidimų išdavimo procedūras“, – teigiama antradienį Prezidentūros išplatintame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalių vadovai pabrėžė, kad šių tikslų įgyvendinimas būtinas dėl Europos ekonominio atsparumo, inovacijų plėtros ir piliečių pasitikėjimo ES.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak G. Nausėdos, konkurencingos ir augančios ES pamatas yra jos gebėjimas veikti paprasčiau ir greičiau.

REKLAMA

„Europos konkurencingumo stiprinimas turi prasidėti nuo paprastesnių, aiškesnių sprendimų. Kuo mažiau kliūčių verslui ir inovacijoms, tuo daugiau galimybių kurti augančią, stiprią ir tarpusavio pasitikėjimu grindžiamą Europą“, – teigė šalies vadovas.

Laiške taip pat siūloma 2026 metų vasarį surengti neeilinį EVT posėdį konkurencingumo klausimais, skirtą pažangai aptarti ir nustatyti tolesnes politines gaires.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų