Girti lietuviai siautė Antalijos oro uoste: švęsti pradėjo dar Vilniuje

Anot pranešėjo, veiksmas vyko šeštadienį, spalio 24 dieną.
Grupė į Turkiją skridusių lietuvių švęsti pradėjo dar Vilniaus oro uoste. Toliau linksminosi lėktuve.
Pasiekę Antaliją, lietuviai turėjo pereiti pasų kontrolę. Anot pranešėjo, viena moteris nerado paso, šaukė savo vyrą.
Kilo erzelis. Liudininkų teigimu, prie grupelės girtų lietuvių prisistatė policija.
Kaip matyti vaizdo įraše, kažkuriuo metu ta patys lietuviai Antalijos oro uoste sukėlė muštynes.
Tikimės papildyti.
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