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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Girti lietuviai siautė Antalijos oro uoste: švęsti pradėjo dar Vilniuje

2026-10-25 11:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 11:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujienų portalas tv3.lt gavo vaizdo įrašą, kuriame matyti girtų lietuvių konfliktas. Nurodyta, kad veiksmas vyksta Turkijoje, Antalijos oro uoste.

Naujienų portalas tv3.lt gavo vaizdo įrašą, kuriame matyti girtų lietuvių konfliktas. Nurodyta, kad veiksmas vyksta Turkijoje, Antalijos oro uoste.

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Anot pranešėjo, veiksmas vyko šeštadienį, spalio 24 dieną.

Grupė į Turkiją skridusių lietuvių švęsti pradėjo dar Vilniaus oro uoste. Toliau linksminosi lėktuve.

Pasiekę Antaliją, lietuviai turėjo pereiti pasų kontrolę. Anot pranešėjo, viena moteris nerado paso, šaukė savo vyrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kilo erzelis. Liudininkų teigimu, prie grupelės girtų lietuvių prisistatė policija.

Kaip matyti vaizdo įraše, kažkuriuo metu ta patys lietuviai Antalijos oro uoste sukėlė muštynes.

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Tikimės papildyti.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atostogos Turkijoje: turgus Stambule

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Z1000
Z1000
2026-10-25 11:35
Parašyta klumpi Lt lietuvei tau visur ruskiai atmatą patvorine toki patys kaip ir tu šiukšles Lt
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Budulistanas
Budulistanas
2026-10-25 11:23
nuskrido į Turkiją "pailsėti"
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nea
nea
2026-10-25 11:34
kaimukas nutarė pamatyt pasaulį ir save parodyt
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