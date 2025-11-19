 
TV3 naujienos > Lietuva

Gera žinia: šias odontologines priemones pacientai nuo šiol galės gauti nemokamai

2025-11-19 10:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 10:24

Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė siūlymui į kompensuojamųjų medicinos priemonių sąrašą įtraukti pirminius ortodontinius aparatus. Netrukus pacientai, kuriems reikalingas ortodontinis gydymas, galės šias priemones gauti nemokamai – jų gamybos ir pritaikymo išlaidas apmokės Privalomojo sveikatos draudimo fondas.

Odontologo kabinetas (nuotr. stop kadras)

Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė siūlymui į kompensuojamųjų medicinos priemonių sąrašą įtraukti pirminius ortodontinius aparatus. Netrukus pacientai, kuriems reikalingas ortodontinis gydymas, galės šias priemones gauti nemokamai – jų gamybos ir pritaikymo išlaidas apmokės Privalomojo sveikatos draudimo fondas.

1

Į kompensuojamųjų priemonių sąrašą įtraukiami trys pirminiai ortodontiniai aparatai: neaktyvi stabilizuojanti plokštelė, vienpusis vietą išlaikantis žiedo ir kilpos aparatas bei vienpusis liežuvinis ar gomurinis lankas. Šie aparatai yra skirti dantų lanko deformacijų, netaisyklingo sąkandžio bei dantų padėties sutrikimų korekcijai ankstyvuoju gydymo etapu. Jie padeda užkirsti kelią sudėtingesniems ortodontiniams sutrikimams ir dažnai leidžia išvengti brangesnio, ilgesnio gydymo ateityje, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ankstyvas ortodontinių problemų sprendimas padeda išsaugoti sveikus dantis, užtikrinti, kad žandikaulis augtų taisyklingai, o kramtymo funkcija būtų visavertė. Tai labai reikšmingas žingsnis gerinant pacientų galimybes laiku gauti reikalingą ortodontinį gydymą“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

Pasak jo, kompensuojamų ortodontinių aparatų prieinamumas ypač svarbus vaikams ir paaugliams, kuriems šios priemonės dažniausiai skiriamos pirmą kartą. Kompensavus šiuos aparatus, tėvams nebereikės patiems dengti gydymo priemonių kainos. Tai leis ortodontams laiku pradėti gydymą, o pacientams – išvengti komplikacijų, kurioms vėliau prireiktų sudėtingesnio ir brangesnio gydymo – pavyzdžiui, sudėtingo sąkandžio koregavimo ar protezavimo.

REKLAMA

Pirminius ortodontinius aparatus pacientams galės skirti ortodontai, odontologai-ortopedai, endodontologai, vaikų odontologai, periodontologai ir burnos chirurgai.

Kokios priemonės bus kompensuojamos?

Įvertinus gamybos ir pritaikymo sąnaudas, nustatytos kompensuojamosios šių priemonių kainos: neaktyvios stabilizuojančios plokštelės – 113 eurų, žiedo ir kilpos aparato – 129 eurai, o liežuvinio ar gomurinio lanko – 205 eurai. Prognozuojama, kad per metus vienas iš minėtų aparatų bus paskirtas maždaug 500 pacientų, o fondo išlaidos jiems kompensuoti sieks apie 222 tūkst. eurų per metus.

VLK pabrėžia, kad šis sprendimas padės užtikrinti lygias galimybes visiems pacientams gauti reikalingą ortodontinį gydymą nepriklausomai nuo finansinės padėties. „Siekiame, kad kompensuojamos medicinos priemonės vis labiau atitiktų pacientų poreikius ir kad prevencinės priemonės būtų prieinamos visiems, kam jų reikia. Šių aparatų kompensavimas yra ne tik finansinė pagalba šeimoms, bet ir investicija į vaikų burnos sveikatą“, – teigia G. Baranauskas.

Ligonių kasa primena, kad fondo lėšomis pacientams taip pat yra kompensuojamos ortodontinės plokštelės, abiejų žandikaulių funkciniai aparatai, ortodontiniai treineriai, greitojo plėtimo aparatai, viršutinio žandikaulio distalinio tempimo aparatai, viršutinio žandikaulio veido kaukės, skeletinei atramai skirti ortodontiniai sraigtai bei breketų sistemos.

Pirminiai ortodontiniai aparatai bus pradėti kompensuoti sveikatos apsaugos ministrei pasirašius įsakymą.

 

 

 

Sveikata.lt
