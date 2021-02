„Naudojausi ir naudosiuosi „CityBee“ ir „Spark“ paslaugomis, nepaisant to, kad ir mano duomenys nutekėjo. Tai vieni geriausių darnaus judumo verslų, kurie užgimė Lietuvoje per pastaruosius dešimtmečius be ES paramų, subsidijų ir išskirtinių sąlygų“, – feisbuke rašė ministras.

„Nuo hakerių nėra apsaugotas nė vienas. Taip, įmonė turės pasitempti ir manau vadovas Kristijonas Kaikaris tam tikrai tinkamas žmogus. Duomenų apsauga ir privatumas yra higiena be kurios skaitmenizacija negali plėstis“, – teigia jis.

Apie tai, kad trejų metų senumo „CityBee“ naudotojų duomenys buvo paskelbti internete, pranešta pirmadienio vakarą. Bendrovė teigia, kad nutekėjo apie 110 tūkst. klientų duomenys.

Tarp programišių paskelbtų duomenų yra klientų el. pašto adresai, telefono numeriai, asmens kodai, užkoduoti slaptažodžiai.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys trečiadienį įspėjo, kad slaptažodžius bendrovė kodavo silpnai, juos galima iššifruoti.

Duomenis paskelbęs programišius teigia, kad „CityBee“ duomenų apsauga yra itin prasta – pasak jo, prie duomenų galėjo prieiti kone bet kas, atradęs saugumo spragą ir turėjęs šiek tiek IT žinių.

Tyrimą dėl duomenų vagystės pradėjo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Už neteistą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

„CityBee“ vadovas Kristijonas Kaikaris antradienį spaudos konferencijoje sakė, kad hakeriai vartotojų mokėjimo duomenų nepavogė, nes bendrovė šių duomenų nekaupia ir nelaiko.

Savo klientus, kurie bendrovės sistemoje registravosi iki 2018-ųjų vasario 22 dienos, „CityBee“ ragina pakeisti savo slaptažodžius tiek „CityBee“ sistemoje, tiek kitose sistemose, jei buvo naudotas toks pats ar panašus slaptažodis.

„CityBee“ veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Bendrovės valdomą automobilių parką sudaro daugiau nei 2 tūkst. transporto priemonių, įmonė turi daugiau kaip 750 tūkst. registruotų klientų bazę.