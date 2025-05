Gargžduose mergaitę sukandžiojo aviganis: dabar šeimininkas stojo prieš teismą – reikalingos plastinės operacijos

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Gargždų teismas atvertė visai nešventinę keturkojo bylą. Vienas klaipėdietis yra kaltinamas, jog savo privataus namo kieme neprižiūrėjo šešerių metų Europos aviganio mišrūno, o šis sukandžiojo vos trejų metukų mergytei veidą.

„Šunį laikė nepririštą, be priežiūros, be antsnukio. Dėl ko šis sužalojo pavėsinėje sėdėjusią mažametę“, – konstatavo teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida Monika Vismantė.

Ši istorija nutiko pernai. Pas kaltinamą vyrą į svečius atvažiavo jo draugas su trejų metų dukrelė bei bičiuliu. Kol tėvas parkavo automobilį, mažametę turėjo prižiūrėti su juo atvykęs draugas. Tačiau šis nepastebėjo, kaip nutiko, jog kieme žaidęs aviganis užpuolė Dauno sindromą turinčią mažylę ir ėmė kandžioti jai veidą, nuplėšė dalį ausies.

„Pagal dabartines medikų išvadas, tai greičiausiai taip – reikalingos plastinės operacijos“, – teigė nukentėjusiųjų advokatė Aušrinė Zaburienė.

Nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas

Mažylę greitoji išvežė į Kauno klinikas, jai medikai atliko net kelias operacijas. Mergyte rūpinosi ir dalį lėšų padengė ir šuns savininkas. Tiesa, psichologinė trauma vaikui išliks visam gyvenimui. Dėl daugybinių kąstinių ir plėštinių žaizdų ekspertai jai nustatė sunkų sveikatos sutrikdymą, už kurį maksimali šuns savininko laukianti bausmė yra treji metai kalėjime.

REKLAMA

REKLAMA

„Siekiam turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. – Kiek? – Nenorėčiau įvardinti sumų“, – kalbėjo A. Zaburienė.

Kaltinamasis bei jo advokatas komentuoti šią istoriją atsisakė. Prasitarė tik, kad šuns neužmigdė. Kadangi nukentėjo negalią turinti mažametė, negalima rodyti ir keturkojo šeimininko veido. Vis tik veterinarai tikina, kad didžiausia kaltė šioje istorijoje tenka ne šuns neprižiūrėjusiam šeimininkui ar vaikui, kuris galėjo išprovokuoti šunį.

REKLAMA

„O reikėtų kaltinti tėvus ir prižiūrinčius asmenis, tas, kas jį prižiūrėjo. Kaip bebūtų, laukinis gyvūnas, nors ir domestifikuotas, vis tiek yra gyvūnas. Jis turi savo charakterį, turi savo instinktus, kurie gali padaryti tokius. Pasakyti, kad šuo yra geras ir jis nekanda – negalima“, – dėstė „Dr. Vet Lino veterinarijos klinikos“ chirurgas Linas Varanauskas.

Pagal Lietuvos įstatymus, net jei žmogus gyvena privačiame name ir turi šunį, sulaukęs svečių, ypač su vaikais, privalo užtikrinti, jog keturkojis tuo metu bus uždarytas, pririštas ar su antsnukiu.

REKLAMA

REKLAMA

„Šunys mėsą plėšo, jie negali gražiai nukąsti, jie neturi pjūklo tarp dantų. Jie atsiplėšia gabaliuką ir sukramto. Jie taip ir ginasi – jie ima ir plėšia“, – paaiškino L. Varanauskas.

O šunų padarytos žaizdos gyja labai sunkiai. Mat į jas iš keturkojo dantų patenka infekcija, be to plėštines žaizdas be pasekmių susiūti yra labai sunku.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.