„GameStop“ akcijos neaplenkė ir Lietuvos: fiksuota išaugusi prekyba vertybiniais popieriais

Tuo metu analitikai ir institucijos perspėja smulkiuosius investuotojus apie rizikas, kylančias iš prekybos itin nepastoviomis akcijomis.

„Reddit“ r/WallStreetBets forumo narių pradėta kova su instituciniais investuotojais, stačiusiais dideles sumas (angl. short bets) prieš „GameStop“ bei kitas ne pačius geriausius laikus išgyvenančias kompanijas – kino teatrų tinklą AMC, mobiliojo ryšio „BlackBerry“ ar „Nokia“ – nuskambėjo visame pasaulyje.

Akcijos, kurias masiškai pirko „Reddit“ naudotojai ir kiti smulkieji investuotojai, buvo pramintos „memų akcijomis“ (angl. meme stocks), o aktyviausi diskusijų dalyviai jas žadėjo laikyti iš principo iki pat pabaigos.

Kovos simboliu tapusio „GameStop“, biržoje žymimo GME simboliu, akcijos per pastarąsias dvi savaites buvo itin nepastovios – aukščiausiame taške jos buvo pasiekusios beveik 470 JAV dolerių, tačiau trečiadienį jos prekybą baigė jau tik ties maždaug 92,5 JAV dolerio riba.

Įspūdinga „memų prekyba“ neaplenkė ir Lietuvos – didieji šalies bankai teigia stebėję smarkiai išaugusią prekybą akcijomis.

„Investuotojų susidomėjimas „GameStop“ akcijomis sausio antroje pusėje buvo itin ryškus. Savo piką jis pasiekė praėjusios savaitės pabaigoje – ketvirtadienį ir penktadienį, tuomet klientai tiek aktyviausiai pirko, tiek pardavė turimas „GameStop“ akcijas“, – BNS sakė „Swedbank“ Finansų rinkų tarnybos maklerė Greta Šiaučiulytė.

SEB analitikai taip pat teigė matantys smarkiai išaugusį susidomėjimą šiomis akcijomis.

„Šiuo metu prekyba itin suaktyvėjusi ne tik vaizdo žaidimų pardavėjo „GameStop“ akcijomis, bet ir tame pačiame „Reddit“ forume minimomis AMC, „Blackberry“, „Nokia“ kompanijų akcijomis“, – BNS teigė SEB Rinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis finansų analitikas Eduardas Petrulis.

Lietuvoje populiarios bankinių paslaugų programėlės „Revolut“, leidžiančios prekiauti akcijomis JAV biržoje, atstovai BNS teigė oficialiai nekomentuosiantys, o banko „Luminor“ atstovai teigė pastarosiomis dienomis smarkiai suaktyvėjusios prekybos akcijomis nepastebėję.

Ragina vengti išskirtinai banguojančių akcijų

Tačiau Lietuvos bankas ragina mažai rinkose patyrusius smulkius investuotojus vengti prekybos tokiomis nepastoviomis akcijomis.

„Prekyba akcijomis yra rizikinga veikla, kadangi akcijų kainos gali labai svyruoti. Jei akcijų prekyba vykdoma skolintomis lėšomis, tai rizika dar labiau išauga – net ir pardavęs visas turimas akcijas, investuotojas gali likti skoloje“, – BNS sakė Lietuvos banko Kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vadovas Vaidas Cibas.

„Išskirtinai banguojančių akcijų prekyboje turėtų dalyvauti tik tie, kurie puikiai supranta finansų rinkas ir kylančias rizikas, aktyviai prekiauja jomis ne vienus metus“, – pabrėžė jis.

Finansų analitikas Marius Dubnikovas taip pat perspėja apie rizikas, įsiveliant į prekybą itin nepastoviomis akcijomis.

„Pagrindinė rizika yra ta, kad jei yra galimai dideli uždarbiai, galimi ir kritimai žemyn. Dar blogiau, kai smulkus investuotojas susižavi svertine investicija – kitaip tariant, skolintų pinigų naudojimu“, – BNS sakė M. Dubnikovas.

Analitikas teigia per pastarąją savaitę sulaukęs daugybės žmonių skambučių su klausimais, ar jiems verta nerti į prekybą „GameStop“ ir panašiomis itin svyruojančiomis akcijomis.

Jis tvirtino, kad tokios situacijos gali iškreipti kai kurių smulkių investuotojų Lietuvoje, kur nuolat investuojančių žmonių nėra daug, požiūrį į investavimą.

„Manau, kad šitų situacijų atsiradimas iš tiesų labai stipriai kenkia investicinei aplinkai. Reiškia, kad dalis žmonių, aišku, gerai, kad priviliojami prie investavimo, bet blogoji dalis, kad žmogus nepasveria rizikos tolerancijos ir veliasi į šiuo atveju žaidimą, kur rizika yra labai aukšta“, – sakė M. Dubnikovas.

„Žmogus, susiviliojęs tokia idėja, nusvyla ir paskui nebegrįžta, o tai reiškia, kad jis dalyvauja apatinėje kreivėje, kur turtinė nelygybė yra ne jo naudai“, – pridūrė jis.

Analitikas pabrėžė, kad žmonės turėtų suprasti, jog investavimas yra „ganėtinai nuobodus“ dalykas, kurio tikslas yra ne praturtėti per naktį, o užsidirbti ilguoju laikotarpiu.

Jis pabrėžė, kad atėjimas į rinką tokiais momentais „nėra sveikas“.

„Tai šiek tiek gąsdina, nes daug žmonių gali nukentėti ir tai nėra sveikas būdas ateiti į rinką. Reikia suprasti, kad investavimas nėra procesas, kurio metu kitą dieną tapsime labai turtingais“, – tvirtino M. Dubnikovas.

„Trumpalaikiai virsmai – stebuklų nebūna, pinigai ant medžių neauga ir jų niekas nenuskina. O jeigu kartais ir pavyksta nuskinti vieną, kitą žemai kabantį vaisių, tai čia tik sėkmė, bet tai nėra investavimo esmė“, – svarstė analitikas.

Tebeskamba raginimai akcijas laikyti

Už Atlanto r/WallStreetBets smulkiųjų investuotojų kova su stambiais rizikos kapitalo fondais sulaukė nemažai palaikymo – į jų pusę stojo „Tesla“ ir „SpaceX“ įkūrėjas bei vadovas Elonas Muskas (Ilonas Maskas), anksčiau ne kartą piktinęsis prieš „Teslą“ statančiais investuotojais, ar NBA Dallaso „Mavericks“ klubo savininkas Markas Cubanas (Markas Kiubanas).

Pastarasis dar antradienį r/WallStreetBets bendruomenę ragino laikyti „GameStop“ akcijas, jei tik tam yra finansinių galimybių, nors šios kompanijos akcijos, palyginti su rekordu, jau buvo kritusios daugiau nei kelis kartus.

Kai kurių aktyviai prekybai naudotų platformų sprendimas smarkiai apriboti prekybą „memų akcijomis“ Jungtinėse Valstijose sulaukė pykčio tiek iš žinomų respublikonų, tiek iš demokratų.

Tuo metu r/WallStreetBets forume skamba istorijos apie neįtikėtinus akcijų vertės svyravimus.

Daugelis smulkiųjų investuotojų puolė pirkti ir kelti „memų akcijų“ vertę, dažnai motyvuodami ne noru praturtėti, o siekiu pakenkti prieš kompanijas statantiems ir iš jų akcijų smukimo pasipelnantiems rizikos kapitalo fondams, kurie, pasak šių investuotojų, visuomenėje nesukuria jokios pridėtinės vertės.

Vienas r/WallStreetBets narys, kuris vėliau buvo identifikuotas kaip 34-erių Keithas Gillas (Kytas Gilas), dar 2019-ųjų rugsėjį paskelbė investavęs apie 53 tūkst. JAV dolerių į „GameStop“ akcijas. Savo „Reddit“ ir „YouTube“ įrašuose jis ginčijosi, kad „GameStop“ akcijos yra nuvertintos.

„GameStop“ akcijos didesnį r/WallStreetBets narių dėmesį patraukė po kurio laiko, joms pradėjus iš lėto brangti, o prekyba jomis ir akcijų kaina aukštumas pasiekė tik antroje sausio pusėje, kuomet jas masiškai pradėjo pirkti smulkieji investuotojai.

Kasdien savo progresą „Reddite“ skelbiančio K. Gillo akcijos pike praėjusią savaitę buvo vertos per 50 mln. JAV dolerių, tačiau jis ir tuomet jas parduoti atsisakė, pastarosiomis dienomis prarasdamas dešimtis milijonų dolerių.

Nepaisant smarkaus akcijų kritimo praėjusią savaitę, dalis r/WallStreetBets narių tvirtina akcijų neparduosiantys tol, kol jų neparduos K. Gillas.

„Jei jis vis dar laiko, laikau ir aš (angl. if he's still in, i'm still in)“, – rašo r/WallStreetBets nariai.