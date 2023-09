Galimas ėjimas: Žagaras sudarys sutartį su Turkijos grandu, bet toliau žais Lietuvoje

„Wolves“ artėjančiame sezone debiutuos Europos taurės turnyre.

Neatmetama, kad latvis sezono eigoje gali prisijungti prie Turkijos klubo.

Pasaulio taurės turnyre 23 metų 190 cm ūgio atletas rinkdavo 12,4 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir atlikdavo 7,4 perdavimo.

Praėjusiame sezone A.Žagaras žaidė Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ klube ir LKL jis rinkdavo 15,4 taško.

Arturs Zagars is near a deal with Fenerbahce. The player who stole the show in the #FIBAWC is expected to sign with the Turkish powerhouse and play on loan in Lithuania with Wolves BC or at least start the season there. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR