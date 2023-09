Pabaiga – lyg šlapiu skuduru per veidą: kaip apskritai vertinti Lietuvos rinktinės pasirodymą čempionate?

35 taškų deficitas mūsiškiams yra didžiausias sutriuškinimas pasaulio čempionatų istorijoje ir trečias per visą Lietuvos krepšinio istoriją.

Lietuviai varžovus į priekį paleido jau mačo pradžioje, leido įsimėtyti, kai latviai pataikė pirmus penkis tritaškius. Nors po pertraukos atrodė, kad 11 taškų deficitas nėra gąsdinantis, bet Latvijos rinktinė dar labiau daužė lietuvius, kurie atrodė bejėgiai.

Skirtumas tik augo ir galiausiai tapo visiškai nepadorus. Kaziu Maksvyčiui teliko skėsčioti rankomis, varijuoti penketais, bet tai negelbėjo.

Visa Latvijos rinktinė atliko 34 rezultatyvius perdavimus, kai lietuviai tik 11. Varžovų gretos net 17 rezultatyvių perdavimų atliko pasaulio čempionatų rekordą pagerinęs Artūras Žagaras. Jis taip pat nepadarė ir nei vienos klaidos.

Lietuviai iš viso vienu metu buvo pataikę vos vieną tritaškį iš dešimt, o mūsiškiai yra geriausiai čempionate tolimus metimus metanti komanda. Apskritai mače jie vakar pataikė 5/26 tritaškius metimus (19 proc.). Latviai pataikė 16/32 trit. (50 proc. taiklumas).

„Pamatėme, kad tai nėra ta Latvijos rinktinė, kurią sutriuškinimo draugiškame mače prieš čempionatą. Tai rimta komanda, kuri buvo nusiteikusi ir turėjo motyvacijos. Mes atlaikėme jų pirmą spurtą, surengėme savo atakų. Iš pradžių nebuvo jausmo, kad kvepia sutriuškinimu“, – po mačo sakė komentatorius Rytis Vyšniauskas.

„Pasibaigus dviem kėliniams turėjome tą patį rezultatą, kaip ir mače su serbais (–11,- aut past.). Tikrai jautėsi, kad varžovai geresni ir visada yra žingsniu priekyje. A. Žagaras per pirmus du kėlinius išdalino jau dešimt perdavimų, o mūsų pataikymas, kuriuo garsėjome, dingo.

Latviai mus privertė rinktis metimus iš padėčių, kurių nemėgstame. Tai kartu ir jų trenerio nuopelnai, kuris gerai paruošė komandą“, – pridūrė jis.

Latvių gretose rezultatyviausiai žaidė Artūras Kurucas, įmetęs 20 taškų (6/10 trit., 4 atk. kam.), Rolands Šmitas pridėjo 17 (6 atk. kam.), o Andrejus Gražulis 12.

Lietuvos rinktinės neišgelbėjo Roko Jokubaičio 16 (5/11 dvit.) taškų, kapitonas Jonas Valančiūnas pridėjo 15 (6/7 dvit., 8 atk. kam.), Tomas Dimša – 13.

Lietuviai vienu metu žaidė tik devyniese, nes dar prieš mačą paaiškėjo, kad ant parketo nepasirodys sunegalavęs Vaidas Kariniauskas, kuris liko viešbutyje. Trečio kėlinio pradžioje traumą patyrė skaudžiai ant parketo kritęs Ignas Brazdeikis, kuris vėliau nežaidė.

Pasak K. Maksvyčio, jo trauma neatrodo labai rimta, bet dar bus atliekami išsamesni tyrimai. Taip pat vakar rungtynėse nežaidė ir dar kiek anksčiau traumą patyręs Eimandas Bendžius.

Tačiau apskritai, kas lėmė tokį gniuždantį lietuvių pasirodymą? Ar mūsiškiai buvo tokie vangūs, ar latviai per geri?

„Abu dalykai. Latviai puikiai mus išanalizavo, žinojo, kuriuos metimus gali atiduoti, kur galėjo rizikuoti. Mes metėme prieš tai gerai tritaškius, bet tai buvo iš žaidėjų mėgstamų padėčių, kai esi daugmaž laisvas, turi laiko pasiruošti.

O dabar buvo taip, kad iš užtvaros jie ėjo iš apačios ir leido mesti M. Normantui, I. Brazdeikiui ar R. Jokubaičiui. O kai prameti vieną, antrą, trečią, tau tada kažkek tai kerta per galvą ir mūsiškiai negalėjo pataikyti. Latviai išėjo gerai pasiruošę, ginasi zona, užpuola, tada treneris jau jiems rodo, kad gintųsi asmeniškai.

Jie žaidė su kita energija, didesniu intensyvumu, turėjo net žaidėją, kuris pagerino pasaulio čempionatų rekordą“, – rungtynes analizavo R. Vyšniauskas.

„Komanda ir taip strigo rungtynėse, o dar ta I. Brazdeikio trauma. Tai irgi kerta per galvą. Nebuvo ir V. Kariniausko, o mes prarandame vieną naudingiausių žaidėjų čempionate. Mes galėjome nusiteikti, kad bus bėdų gynyboje, kad jie gera metikų komanda. Tačiau liūdniausia, kad jie visiškai mus sustabdė ir išsiurbė mūsų talentą. Latviai su savo gynyba išmušė mus iš vėžių, o ir mes patys vis neapsigynėme.

Stebint rungtynes atrodė, kad A. Žagaras pas juos pavirto geriausią sportinę formą savo laiku demonstravusiu Johnu Stocktonu, o A. Kurucas tapo legendiniu snaiperiu Reggie Milleriu. Gaila, bet mes gavome šlapiu skuduru per veidą“, – pridūrė Maniloje rinktinės kovas komentuojantis R. Vyšniauskas.

