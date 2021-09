Galima registruotis trečiam COVID-19 skiepui: panašu, reikės mažesnės „Moderna“ vakcinos dozės

Kol vieni dar tik svarsto skiepytis nuo COVID-19 arba nė nesiruošia to daryti, kiti gi laukia nesulaukia, kada galės gauti trečiąją vakcinos dozę. Tačiau nors daliai gyventojų ir atsirado galimybė registruotis sustiprinamajai vakcinos dozei, ministerijos atstovai primygtinai ragina to nedaryti, jei asmuo nepriklauso nurodytoms grupėms. Be to, aiškėja, kad trečiam skiepui reikės mažesnės „Moderna“ vakcinos dozės.