Gaižauskas ragina premjerę atsistatydinti: jūsų Vyriausybė yra blogiausias Lietuvai nutikęs reiškinys

„Jūsų Vyriausybė yra blogiausias reiškinys, kuris galėjo nutikti Lietuvai. (...) Užsienio reikalų ministras arba tai, ką jis darė, galima apibūdinti vienu žodžiu – kvailystė“, – LVŽS frakcijos susitikime su premjere kalbėjo D. Gaižauskas.

„Krašto apsaugos ministerija – po 3,5 metų pati neapsikentėte, ministrą atleidote ir turime naują ministrą, kuris siūlo gerų idėjų, bet jų neįgyvendina. Sveikatos apsaugos ministras, panašu, po šiai dienai klaidžioja po ligoninių koridorius ir neranda išėjimo. Nekalbu apie tai, kad jis dar nesusivokė už kokią sritį yra atsakingas“, – pridūrė jis, taip pat kritikuodamas ir vidaus reikalų bei finansų ministrių darbus.

D. Gaižauskas priminė ir iš socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigų pasitraukusios Monikos Navickienės skandalą.

„Baisiausia, kas nutiko jums asmeniškai – socialinių reikalų ministrė. Paaiškėjo, kad ne tik privačiais lėktuvais skraidžiojo su sukčiais ilsėtis į Dubajų, bet ir dėl savo ryšių paliko tam tikrą siūlo galą, kur specialioms mūsų tarnyboms pradėjus jį traukti ir vynioti atsiskleidžia tokie vaizdai, kad žmonėms pasitikėjimas jūsų Vyriausybe kelia siaubą. Jums išgirdus Navickienės pavardę belieka susiimti už galvos ir garsiai vaitoti“, – kalbėjo parlamentaras.

D. Gaižausko nuomone, už visas šias klaidas premjerė turėtų prisiimti atsakomybę ir atsistatydinti.

„Mano galva, jūs turėtumėte atsistatydinti. Ta Vyriausybė, kuri veikė ir ką ji padarė – politiškai nusikalstamai veikė. Ta bendrininkavimo forma jūs tapote šios Vyriausybės vadeiva, tad jūs ir turėtumėte prisiimti maksimalią atsakomybę“, – siūlė jis.

Savo ruožtu pati I. Šimonytė pareiškė, kad politiko pasisakymų ji neketina vertinti.

„Jūsų pasisakymų aš nevertinsiu. Jeigu Seimas nuspręs, kad neturi pasitikėjimo manimi, tai tas klausimas išsispręs automatiškai. Jeigu velčiausi į jūsų pasisakymų neigimą, tai manau, kad mes čia gaištume labai daug laiko ir apsidalintume pareiškimais, kur paskui abu Etikos ir procedūrų komisijoje ilgai būtume. Palikime jūsų nuomonę, mano nuomonė yra visiškai priešinga“, – į priekaištus atsakė premjerė.

Premjerės apsauga yra užtikrinama: neišsikalinėdama gyvenu rezidencijoje

Susitikimo su opozicine frakcija metu premjerė sulaukė klausimų ir dėl savaitgalį įvykusio pasikėsinimo į buvusį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Teirautasi, ar politikė neketina stiprinti apsaugos. Tačiau pati premjerė tikina, kad ir dabar laikosi visų jai nurodytų rekomendacijų.

„Nei aš, nei Seimo pirmininkė netapome nesaugomais asmenimis. Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) tikrai žino, ką daro. (...) Rekomendacijų iš VAT aš šventai laikausi ir dėl to, kad, be kita ko, gyvenu rezidencijoje neišsikalinėdama dėl to, kad norėčiau gyventi savo namuose. Kiti asmenys kažkodėl gali tą daryti“, – referuodama į prezidentą Gitaną Nausėdą teigė I. Šimonytė.

Seimas dar 2022 m. liepą priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) ir toliau saugo prezidentą 24 valandas per parą, o kiti vadovybei priskiriami asmenys, tarp kurių ir premjeras bei Seimo pirmininkas, saugomi tik užsienio vizitų, oficialių susitikimų metu ir kai vykdys funkcijas, dėl kurių jiems skirta apsauga.

Iki šių pataisų priėmimo ir premjerė, ir Seimo pirmininkė buvo saugomos 24 valandas per parą.