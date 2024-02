Gabrielius Landsbergis Miuncheno saugumo konferencijoje paragino sąjungininkus didinti investicijas į gynybą

„Turime užtikrinti, kad NATO gynyba ir atgrasymas būtų grindžiamas realiai didėjančiais pajėgumais, didinti Europos atsakomybę už transatlantinį saugumą, siekti kuo greitesnio Ukrainos pakvietimo į Aljansą ir ženkliai daugiau lėšų skirti savo gynybai“, – pabrėžė ministras, ketvirtadienį dalyvaudamas diskusijoje „NATO 75-metis – ar esame pasiruošę gintis?“.

Diskusijoje, kurią atidarė Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas ambasadorius Christoph Heusgen, taip pat dalyvavo NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų vadas Europoje generolas Christopher G. Cavoli ir Vyriausiasis įgaliotinis Bosnijai ir Hercegovinai Christian Schmidt.

ELTA primena, kad sekmadienį, tęsiantis Miuncheno saugumo konferencijai, G. Landsbergis bus vienas iš pagrindinių pranešėjų vyksiančioje sesijoje „Adding Chairs to the Table: A Deeper, Wider, and More Capable EU?“ apie tai, kaip Rusijos karas Ukrainoje paveikė Europos Sąjungos plėtrą.

Vizito metu G. Landsbergis taip pat susitiks su Vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu, Bulgarijos, Moldovos, Jungtinės Karalystės, Estijos, Latvijos, Šv. Sosto ir kitų šalių kolegomis, Vokietijos politikais.

Miuncheno saugumo konferencija – didžiausia saugumo konferencija, šiemet rengiama jau jubiliejinį, 60-ąjį kartą. Kasmet organizuojamo renginio metu politiniai lyderiai, akademinio pasaulio ir verslo atstovai susirenka aptarti globalius saugumo iššūkius ir būdus juos įveikti.

Konferencijoje dalyvauja ir premjerė Ingrida Šimonytė kartu su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku.