Ekspertas rėžė visą tiesą apie vėjo jėgaines – kodėl jos lūžta, užsidega

Lietuvoje vis daugiau energijos sukuriama vėjo jėgainių pagalba – vien 2022 metais vėjo jėgainių galia padidėjo trečdaliu. Vis dėlto, pastaruosius du metus tenka girdėti ir apie galimus pavojus – per šį laikotarpį buvo net trys avarijos. Lietuvos vėjo jėgainių asociacijos (LVEA) prezidento Lino Sabaliausko teigimu, avarijos nutinka retai, be to, dažniau jas nulemia žmogiškos klaidos.